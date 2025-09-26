Президент Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление в интервью изданию Axios. Отвечая на вопрос, готов ли он покинуть президентскую в мирное время, Зеленский сказал, что выборы – "не его цель".

"Если мы закончим войну с Россией – да, я готов не идти". Но главное условие для проведения избирательной кампании – "прекращение огня".

Среди комментаторов выделяются сейчас две большие группы. Одни полагают, что Зеленский просто подтвердил пункт в своей предвыборной программе о готовности избраться только на один президентский срок. По мнению других, это была всего лишь политическая уловка, на которую пришлось пойти, возможно, из-за давления американского руководства и/или с целью укрепиться во внутриукраинском раскладе.

Во второй группе говорят, что война, которой не видно конца, всё равно не даст провести выборы, поэтому, мол, какой смысл о них говорить? А, тем временем, Офис президента (ОП) продолжает концентрировать власть в своих руках. И решение на счёт участия в новой президентской гонке Зеленский на самом деле примет, только когда будет точно известно, что боевые действия прекращаются. И даже в случае отказа от участия в президентской кампании у него будут варианты остаться в политике на ведущих ролях – например, попытаться выиграть парламентские выборы во главе партии имени себя.

Подробнее о том, что означает заявление Зеленского и как может повести себя украинский президент – в материале "Страны".

Нужно прекращение огня

Американский новостной вёб-портал Axios выложил ряд тезисов Зеленского из большого интервью программе The Axios Show, что анонсирована на пятницу. Как сказано в короткой заметке, президент Украины побеседовал с журналистом после выступления на генеральной ассамблее ООН и серии встреч с лидерами различных стран, включая президента США Дональда Трампа.

Наиболее резонансным оказалось заявление Зеленского об участии в следующих выборах. Журналист Axios Барак Равид спросил, останется Зеленский после войны президентом "мирного времени" или же скажет, что достаточно послужил стране и покидает пост. Судя по всему, имелось в виду, будет ли Зеленский баллотироваться ещё на один президентский срок.

"Если мы закончим войну с Россией, да, я готов не идти (на выборы - Ред.). Это не моя цель – выборы. Я очень хотел быть с моей страной, помогать ей в тяжёлый период. Это то, что я хотел всегда. Моя цель – закончить войну", – заявил Зеленский.

По данным Axios, Зеленский сказал президенту США Дональду Трампу в ходе их последней встречи, что, если будет достигнуто прекращение огня, "мы сможем использовать этот период времени (для проведения выборов - Ред.), и я смогу дать этот сигнал парламенту".



Разговор Зеленского и Трампа касался и выборов в Украине. Фото: president.gov.ua

По словам украинского президента, он понимает, что люди могут хотеть "лидера с <...> новым мандатом, чтобы принимать судьбоносные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира". Прекращение огня даст "возможность провести выборы", повторил Зеленский.

Ранее в интервью Fox News, записанном во время этого визита в США, украинский президент заявил, что выборы состоятся в случае предоставления Украине "гарантий безопасности".

Мотивы президента

Приведённое выше заявление Зеленского распространили многие СМИ, в том числе, государственные, например, "Укринформ", и считающиеся близкими к ОП, например, телеканал "1+1".

А вот частные блогеры и комментаторы, традиционно отражающие позицию окружения президента Зеленского, по наблюдениям "Страны", высказывались на эту тему неохотно. Впрочем, слова Зеленского о возможных выборах в Украине всё равно достаточно широко обсуждалось. Как мы уже говорили, выделяются две достаточно большие группы – те, кто, грубо говоря, поверил Зеленскому и те, кто засомневались в правдивости его слов.

Среди первых, например, – экс-посол Украины в США, бывший замглавы Администрации президента Валерий Чалый, который в эфире Radio NV заявил: "Я услышал президента Украины Владимира Зеленского. Я доверяю его словам (что он готов не идти на выборы - Ред.) Он сказал: "я пришёл на один срок". Всё. Я думаю, здесь нужно поставить точку". То есть, по его мнению, Зеленский в интервью Axios подтвердил свое обещание из предвыборной программы в случае победы на президентских выборах 2019 года не баллотироваться на новый срок.

Не принявшие такую трактовку комментаторы заявляют, что в своих заявлениях Зеленский лукавит. И на самом деле отказываться от планов идти на новый президентский срок в ОП не собираются.

"Зеленский уже как Трамп. Меняет планы через день. Зеленский то идёт в президенты, то не идёт. Ещё на прошлой неделе на встрече с фракцией "Слуги народа" шёл, а в общении с журналистами Axios – заявил, что не пойдёт во второй раз в президенты, если война с россиянами будет завершена. Уже жду комментарий Ермака и публичные приглашения Зеленского к выборам от фракции "Слуги народа" и организованной общественности", – написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Руденко.

В свою очередь политолог Андрей Золотарёв убеждён, что заявления президента о якобы готовности к выборам и нежелании снова баллотироваться на пост не соответствуют истинным планам Банковой. Зеленский всё это сказал, чтобы, во-первых, "сбить новую волну негатива" в западных СМИ и ответить на вопросы той же американской администрации о сроках новых выборов (о чём сам же заявил в интервью Axios) и, во-вторых – по внутриукраинским мотивам.

"Судя по всему, Зеленский может быть доволен своими переговорами и интервью в США: он выторговал время. Во внутренней политике теперь он может доделать начатую, но отложенную из-за возникших трудностей работу – "поставить в стойло" антикорупционную вертикаль, чтобы всё было под президентом, никаких шараханий. Могут заодно "прошерстить" и остатки оппозиции и медиа, которые не хотят шагать в ногу. Это будет у нас главным политическим трендом осени", – объясняет политолог Золотарев "Стране".

Впрочем, звучит ещё версия, что заявление о нежелании баллотироваться якобы пригодится ОП для проверки реакции команды власти, прощупывания настроений с прицелом на будущее. Золотарёв в это не верит.

"Такое в истории, конечно, бывало. Можно вспомнить Сталина на XIX съезде в 1952 году, который вдруг неожиданно попросил освободить его от обязанностей генсека. Он тогда готовился к новой волне репрессий, как считается. И все кинулись кричать, что, конечно, нет, останьтесь! Но Банковой такие комбинации не свойственны: слишком сложно. У нас никто уходить не собирается, но сейчас об этом говорить не нужно", – полагает эксперт.

Народный депутат Алексей Гончаренко (партия "Евросолидарность") в своём Telegram-канале намекнул на связь между недавними нелицеприятными для Зеленского статьями в западных СМИ с его отказом от второго срока и необходимостью проведения выборов.

"Сначала выходят статьи во влиятельных иностранных медиа о том, что Зеленского обвиняют в узурпации и о том, как он готовится идти на второй срок. А теперь Зеленский говорит, что готов уйти. Ну запомним", – написал Гончаренко.

Как бы то ни было, пока продолжается война, выборов в Украине не будет. Какие-то прогнозы на счёт их проведения можно будет делать в начале 2026 года, когда станет понятно, перейдут ли стороны к очередной весенне-летней кампании или все же сядут за стол переговоров. Вполне возможно, до этого момента жизнь подбросит команде президента не один повод пересмотреть решение о его неучастии в выборах нового главы государства.