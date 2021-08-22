В воскресенье, 22 августа, начинается 14-й лунный день в созвездии Водолея - благоприятный период для самых любознательных знаков зодиака: Близнецов, Стрельцов и Водолеев. Удача будет подстерегать вас на каждом шагу, если вы готовы посвятить день изучению нового, получению тайных знаний и уникальной информации. Все, что вы ненароком можете сегодня услышать, подслушать и узнать, сыграет огромную роль в вашем скором будущем.

Звезды советуют вам мудро распорядиться полученной информацией, прислушаться к советам бывалых людей и самим приложить максимум усилий для того, чтобы направить свою энергию и силы в благодатное русло. Отметим также, что сны на 22 число, как правило, большого значения не имеют, поэтому доверять ночным кошмарам сегодня не следует.

Ниже предлагаем подробный гороскоп на сегодня.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы возглавляют рейтинг любознательных знаков и поражают окружающих своей индивидуальностью и поведением. В компании им не составит труда поддержать любой разговор благодаря глубине и разноплановости своих знаний. Ничто не ускользает из их внимания благодаря способности легко считывать все скрытые знаки и докапывается до истины любого вопроса. Внутри этих решительных знаков однозначно встроен вечный двигатель хорошего настроения, работоспособности и очарования. Скучно или плохо рядом с Близнецами не бывает никому. И лучше всех их компанию выдерживают те, кто так же любит движение и жизнь.

Близнецы чувствуют себя обделенными, если не живут новой инфopмaциeй. Поэтому звезды советуют вам не только кoллeкциoнировать cвeжие нoвocти вo вcex oблacтяx, но и делиться с окружающими советами о том, на какие книги или фильмы им стоит обратить внимание.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Любопытные Стрельцы от скуки начинают становиться не похожими сами на себя. Если каждый день этот знак зодиака не будет сталкиваться с интересными и трудными задачками, он напрочь разрядит свои энергетические батарейки и уйдет в себя. Что бы этого не случилось, Стрельцам нужно регулярно подкидывать такие идеи, которые могли бы развивать его интуицию и память. В общении со Стрельцами могут сравниться разве что Близнецы, которые точно так же с первого взгляда покоряют своей искренностью и открытостью.

Приключения поджидают Стрельца каждую минуту. Этот знак словно притягивает их в свою жизнь. Поэтому если вы нуждаетесь в заряде веселья и эмоций, просто пригласите его на кофе или прогулку. Поверьте, он не откажет. А самим Стрельцам можно найти неплохих друзей в числе знаков Льва, Овна или Скорпиона, чтобы делиться настроением друг с другом.

Водолей (21.01 - 20.02)

Любознательность Водолеев привлекает внимание даже сторонних людей. Кажется, что Водолеи интересуются в этой жизни всем и сразу. И также точно любят и обожают всё вокруг. Их пытливые умы стремятся разгадать все загадки, которые есть в этом мире, поэтому к этому непростому делу воздушные знаки готовы привлекать всех вокруг. И стоит отдать Водолеям должное - из энтузиазма хватает на огромное количество добровольцев, готовых следовать своему мудрому предводителю и воплощать в жизнь его самые смелые задумки.

Водолеям полезно перечитывать художественную литературу перед сном. Так вы справитесь с ненужными тревогами, а на утро сможете поделиться с миром очередной порцией добрых и умных идей.

Остальных знаков зодиака нельзя назвать пpиpoждeнными иccлeдoвaтeлями, но зато они возглавляют рейтинги "самых амбициозных" или "самых практичных" знаков зодиака и тоже могут покорить окружающих своими талантами.

Напомним, "Страна" уже публиковала рейтинг самых прямолинейных, самых мстительных и меркантильных знаков Зодиака.

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