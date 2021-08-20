В некоторых областях Украины ожидается град. Фото: pixabay

В семи областях Украины, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди с градом. Также прогнозируются порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Дождь с градом и порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в следующих областях:

  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Запорожской.

Согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в данных регионах объявили штормовое предупреждение. 

Скриншот: в семи областях ожидаются сильные дожди с градом

Скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее "Страна" сообщала, что в праздничные выходные обещают комфортную погоду, но дожди не уйдут. В частности, 24 августа днем ​​в западных и местами в северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Также напомним, что в начале августа на Харьков обрушился гигантский град. Непогода пришла с юга и затронула Северную Салтовку и Большую Даниловку. В результате в этих районах пострадали различные растения.

В то же время, сегодня циклон Luciano попрощался с Украиной. Финишировал он в юго-восточных регионах, где в последний рабочий день прошли грозы и шквалы.

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