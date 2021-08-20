В семи областях Украины, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди с градом. Также прогнозируются порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Дождь с градом и порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в следующих областях:

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Луганской;

Запорожской.

Согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в данных регионах объявили штормовое предупреждение.

Скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее "Страна" сообщала, что в праздничные выходные обещают комфортную погоду, но дожди не уйдут. В частности, 24 августа днем ​​в западных и местами в северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Также напомним, что в начале августа на Харьков обрушился гигантский град. Непогода пришла с юга и затронула Северную Салтовку и Большую Даниловку. В результате в этих районах пострадали различные растения.

В то же время, сегодня циклон Luciano попрощался с Украиной. Финишировал он в юго-восточных регионах, где в последний рабочий день прошли грозы и шквалы.