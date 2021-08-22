Президент Украины Владимир Зеленский назвал эпоху СССР эталоном для Украины в военной сфере.

В частности, Зеленский заявил, что хочет "сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад". Его цитирует РИА Новости.

По его словам, новый "советский" флот требуется Украине для разблокировки Черноморского и Азовского регионов.

Зеленский уже заявлял, что планирует построить большой военно-морской флот Украины к 2035 году - "будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки... то же касается и военных баз: строительство первой уже скоро начнется в Бердянске" (примерно в 70 км от города Мариуполь - Ред.).

При этом "Страна" разбиралась, как мэру Хорола могут дать десять лет за фото с флагом советского флота.

Как сообщала "Страна", о распаде СССР жалеет каждый третий житель Украины.

При этом когда в Киеве монтировали выставку об истории быта украинцев националисты возмутились из-за павильона, в котором показывался период СССР. В частности, ярость радикалов вызвали советские автоматы с газированной водой.

Напомним, что экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков назвал ГКЧП неудачной попыткой спасти страну.