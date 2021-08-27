Прибывший с визитом в Кишинев президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Молдовы Майей Санду и обсудил с ней перспективы торгово-экономического сотрудничества, реализацию инфраструктурных проектов. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В сообщении говорится, что Зеленский видит большой потенциал в отношениях Украины и Молдовы и намерен максимально сконцентрироваться для его использования.

Стороны положительно оценили работу по строительству пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской государственной границе. Также они обсудили возможность возвращения украинских энергокомпаний на молдавский рынок электроэнергии.

"Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировала наши общие стремления противостоять внешнему давлению", - заявил Зеленский.

Лидеры Украины и Молдовы намерены продолжать тесное сотрудничества в формате "Ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

Напомним, из-за погодных условий самолет Зеленского не смог приземлится в Кишиневе вовремя. Президентский лайнер посадили в Одессе, где глава государства провел некоторое время и потом снова полетел в Кишинев.

Но когда Зеленский все же добрался до молдавской столицы торжественный парад в честь Дня независимости республики уже закончился.