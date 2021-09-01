Сегодня наступила осень 2021 года! Самый лучший период для спокойных пеших прогулок, последних пикников на природе, вкусных ужинов в кругу семьи и друзей, романтики и перемен к лучшему.

Осенью мы учимся и много работаем, мечтаем, влюбляемся, путешествуем, радуемся, любуемся природой и вдыхаем ее невероятный запах.

Наслаждайтесь каждым осенним днем! Пройтись по парку, даже если за окном будет дождь. Научитесь готовить самый вкусный глинтвейн и ароматные травяные чаи со специями. Придумайте хобби. Купите резиновые сапоги и мягкий свитер. Находите время для чтения. Храните в сердце теплоту и делитесь ею. Улыбайтесь. Соберите в парке букет листьев. Любите.

Поздравляем читателей с первым днем осени! Специально для вас публикуем красивые картинки и открытки, прикольных котов и гифки.