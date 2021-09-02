Президент Украины Владимир Зеленский после своих переговоров в Белом доме, на которых он забыл лично пригласить Джо Байдена совершить ответный визит в Киев, поделился своими дальнейшими рабочими планами.

Из Вашингтона глава государства вылетит в Сан-Франциско и Лос-Анджелес, где проведет ряд встреч с руководством влиятельных аналитических центров и IT-компаний.

В общей сложности президент Зеленский пообещал подписать примерно 20 различных договоров и соглашений в ходе своего визита в США. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая прошла в Вашингтоне сразу же после его встречи с Джо Байденом, 1 сентября.

Прямую трансляцию пресс-конференции Зеленского обеспечила его пресс-служба.

"Я доволен в целом визитом. В общей сложности будет подписано порядка двадцати документов. Впереди у меня Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В Сан-Франциско у нас важные встречи с аналитическими центрами, с технологическими, цифровыми компаниями, к примеру Apple. Думаю будет положительный результат по поводу их появления на украинском рынке", - заявил Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский косвенно признал, что атмосфера переговоров с Джо Байденом не всегда была "солнечной". Однако, какая именно тема вызвала серьезные разногласия, Зеленский уточнять не стал.