Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международное сообщество должно признать гражданскую войну в Украине и добиваться эмбарго на поставку Киеву оружия.

Об этом Захарова сказала 2 сентября на брифинге, который транслировался в Фейсбуке ведомства.

По словам представительницы МИД, Украина "истребляет собственное население".

Также она прокомментировала намерение Вашингтона выделить Киеву помощь в размере 60 миллионов долларов. Захарова сказала, что Россия обеспокоена поддержкой США и другими членами НАТО, "агрессивных милитаристских настроений в Киеве". По ее словам, это "самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта (на Донбассе - Ред.) и ведет к эскалации боевых действий".

Захарова сравнила решение США о выделении помощи с предложением сахара больному диабетом.

"Ничего плохого нет в том, чтобы предлагать вашим друзьям добавить в чай сахар. Есть только один момент: если только тот человек, которому вы это предлагаете, не болен сахарным диабетом", - сказала представитель российского МИД.

Как писала "Страна", о распоряжении Джо Байдена выделить Украине военную помощь в размере до 60 миллионов долларов Белый дом сообщил 27 августа - накануне приезда Зеленского в США.

А 31 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пакет помощи кроме прочего включает поставки противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".