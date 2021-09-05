Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что Кремль не будет обсуждать с Киевом ни при каких условиях тему с Крымом.

Об этом Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как передает агентство РИА "Новости".

По словам Дмитрия Пескова, вопрос принадлежности Крыма не может обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Причём понятно, что обсуждать он его хочет не как российский регион", - сказал Дмитрий Песков.

Он также сказал, что Зеленский хочет обсуждать вопрос Крыма, поэтому Киеву и Москве "пока в этом плане не удалось никуда продвинуться".

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине Украины заявили, что подготовка встречи президентов Зеленского и Путина идет на высоком уровне. Она может пройти в Крыму.

Также мы рассказывали, в Кремле заявили о существенных разногласиях с Турцией из-за участия страны в "Крымской платформе", которая прошла в Киеве. Москва явно дала понять официальной Анкаре свое недовольство.