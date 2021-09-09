В обновленном списке значатся 13 стран. Фото: Facebook/ eucouncil

Европейский совет в очередной раз обновил список стран и особых административных регионов, для граждан которых следует снять ограничения на поездки в связи с пандемией коронавируса. В перечень был добавлен Уругвай, а Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней, Японию и Сербию из него исключили.

Об этом говорится на сайте органа.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будут и далее пересматривать каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.

Исходя из европейских рекомендаций по поводу путешествий, с 9 сентября государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:

  • Австралия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Канада;
  • Иордания;
  • Новая Зеландия;
  • Катар;
  • Молдова;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Украина;
  • Уругвай (новый участник списка);
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая Гонконга и Макао, а также для Тайваня.

Как писала "Страна", в самом конце августа Евросоюз ввел ограничения на въезд для непривитых американцев и граждан еще пяти стран.

Мы также сообщали, что в начале августа Китай ограничил въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

 

 

 

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