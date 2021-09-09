Европейский совет в очередной раз обновил список стран и особых административных регионов, для граждан которых следует снять ограничения на поездки в связи с пандемией коронавируса. В перечень был добавлен Уругвай, а Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней, Японию и Сербию из него исключили.

Об этом говорится на сайте органа.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будут и далее пересматривать каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.

Исходя из европейских рекомендаций по поводу путешествий, с 9 сентября государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:

Австралия;

Босния и Герцеговина;

Канада;

Иордания;

Новая Зеландия;

Катар;

Молдова;

Саудовская Аравия;

Сингапур;

Южная Корея;

Украина;

Уругвай (новый участник списка);

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая Гонконга и Макао, а также для Тайваня.

Как писала "Страна", в самом конце августа Евросоюз ввел ограничения на въезд для непривитых американцев и граждан еще пяти стран.

Мы также сообщали, что в начале августа Китай ограничил въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.