ЕС исключил шесть стран из списка, для которых следует снять ограничения на поездки, и добавил в него Уругвай
Европейский совет в очередной раз обновил список стран и особых административных регионов, для граждан которых следует снять ограничения на поездки в связи с пандемией коронавируса. В перечень был добавлен Уругвай, а Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней, Японию и Сербию из него исключили.
Об этом говорится на сайте органа.
Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будут и далее пересматривать каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.
Исходя из европейских рекомендаций по поводу путешествий, с 9 сентября государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:
- Австралия;
- Босния и Герцеговина;
- Канада;
- Иордания;
- Новая Зеландия;
- Катар;
- Молдова;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Украина;
- Уругвай (новый участник списка);
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая Гонконга и Макао, а также для Тайваня.
Как писала "Страна", в самом конце августа Евросоюз ввел ограничения на въезд для непривитых американцев и граждан еще пяти стран.
Мы также сообщали, что в начале августа Китай ограничил въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.