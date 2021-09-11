Во Франции решили возобновить приостановленные поставки шампанского в Россию. Такую рекомендацию дал Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).

Об этом пишет BFM TV.

Отметим, что поставки французского шампанского в Россию приостановили этим летом - в ответ на указ Владимира Путина называть шампанским только то игристое вино, которое произвели в РФ. Теперь же CIVC рекомендовал возобновить из, поскольку, как считает организация, временное эмбраго привлекло должное внимание к проблеме защиты названия напитка. При этом этой рекомендации, как сообщается, решили последовать не меньше 95% производителей игристого вина Шампани.

В комитете также заявили, что производители Шампани поставляют в РФ всего около 1,5 миллионов бутылок, это 0,5% общего рынка. Однако шампанское в России имеет довольно высокую цену, и поэтому этот рынок считается имиджевым.

Поставки могут восстановиться уже со следующей среды, 15 сентября.

Напомним, "Страна" писала о том, как Россия запретила иностранцам слово "шампанское" и почему Украина поступила наоборот.

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