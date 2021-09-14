В Киеве с понедельника, 20 сентября, начнут штрафовать нарушителей нормативов по вакцинации от COVID-19.

Такое заявление сделал руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан, ссылаясь на будущее решение Кабмина, которое будет предусматривать штрафные санкции.

По его словам, в Киеве вакцинировано около 800 тысяч человек и это является самым высоким показателем вакцинации в стране. Рубан посетовал, что в среде столичного бизнеса процент вакцинированных колеблется от 20% до 90%. А вот в системе образования уже достигли 65-70%.

"Каждый день в Киеве работают 10 мобильных групп, каждая из которых обходит порядка 15-20 субъектов и проводит разъяснительную работу. Сегодня еще не составляются протоколы о нарушениях, пока проходят консультации, потому что люди после лета забыли, что такое коронавирус, как нужно соблюдать правила. Но с понедельника, когда будет принято решение Кабмина, будут и штрафные санкции, и привлекаться к ответственности нарушители", - заявил Рубан.

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