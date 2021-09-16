В четверг, 16 сентября, эпидемиологическая ситуации с Covid-19 в Украине остается крайне сложной. За минувшие сутки, по данным медицинских статистиков, общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 5 744 человека.

Напомним, что вчера, 15 сентября в стране официально было выявлено 4 640 новых случаев заражений. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, общее число официально зараженных увеличилось на 1 104 человека. Резкий прирост новых случаев инфицирования отмечается уже третий день подряд.

Умерли за минувшие сутки 101 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 550).

Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 1 499 человек (с начала эпидемии 2 226 629- Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 629 детей и 95 медиков.

В регионах Украины эпидситуация по данным на 08.13 16 сентября такова: город Киев (официально за сутки выявлены 362 новых зараженных), Львовская область (552), Харьковская область (498), Днепропетровская область (415 ) и Одесская область (347).

В целом на планете, по данным университета Джона Хопкинса на утро 16 сентября, число зараженных достигло отметки в 225 356 635 человек.

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