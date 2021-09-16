В ближайшую пятницу, 17 сентября, Совет нацбезопасности и обороны проведет очередное заседание, которое созывает украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "РБК-Украина" в четверг, 16 сентября.

По данным издания, на своем заседании завтра СНБО рассмотрит некие "программные документы". Кроме того, готовятся новые санкции, однако пока не известно, кто именно под них попадет.

Начало заседания запланировано на 17:00.

На информацию об очередном заседании СНБО отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Хотят принять какие-то программные вещи (наверное утвердить концепцию "Информационной безопасности"), а также ввести новые санкции.

Против кого - не говорят.

Но в общем-то понятно против кого - кто на данный момент в чем-то мешает власти, а также против тех, кто не захотел платить дань за спокойствие Зеленскому и его окружению", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе не было заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее СНБО на заседании ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и компаний-издателей. На следующий президент Владимир Зеленский ввел их в действие, подписав соответствующий указ. СНБО постановил заблокировать доступ к нашему сайту нашего издания и страницам "Страны" в соцсетях. В то же время, некоторые провайдеры проигнорировали указание заблокировать сайт.

Кроме того, "Страна" ранее узнала механизм принятия решений по санкциям СНБО. В частности, решения принимаются в закрытом режиме, группой из 23 человек, большинство из них не знают, за что они будут голосовать, а главное – по какой причине того или иного человека включают в санкционный список.