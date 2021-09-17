Киев стал первым городом в Украине, где инспекторы Коммунальной службы перевозок будут измерять температуру воздуха в салоне общественного транспорта. Уже с пятницы, 17 сентября, маршрутки, трамваи и троллейбусы ожидают такие проверки.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

По данным администрации, инспекторы будут проверять температурный режим в салоне, наличие документов у водителей, наличие информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие формы водителей, приспособленность маршруток к перевозке лиц с инвалидностью и тому подобное.

Коммунальная служба перевозок приобрела термометры и получила на них сертификаты калибровки от ГП "Укрметртестстандарт".

Кроме того, в КГГА добавили, что недавно перевозчики подписали дополнительные соглашения к действующим договорам еще на 34 автобусных маршрутах Киева.

Ранее мы рассказывали, что проезд в маршрутках под Киевом подорожает на 1-2 гривни.

Также сообщали, что в Киеве начали колоть вакцины от ковида в маршрутках.