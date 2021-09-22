Стреляли из Калашникова со стороны леса. "Страна" узнала подробности нападения на Шефира
Сегодня, 22 сентября, на советника президента Сергея Шефира было совершено покушение. Источник "Страны" в Министерстве внутренних дел Украины рассказал подробности о покушении.
Как сообщил источник, в автомобиль Шифера стреляли из автомата Калашникова в то время, когда тот направлялся с водителем на место работы.
"В машину попало десять пуль. Стреляли из Калашникова. Стреляли из леса в момент, когда Шефир ехал с водителем на работу", - сообщает источник "Страны".
О покушении "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.
"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", - рассказали нам.
Ранее мы писали о том, что в Офисе Президента обстрел автомобиля Сергея Шефира связали с "агрессивной кампанией противодействия активной политике Владимира Зеленского по отношению к олигархам".
После покушения на одного из ближайших соратников президента Владимира Зеленского, Сегрея Шефира, "Страна" собрала возможные версии его причин.