Сегодня, 22 сентября, на советника президента Сергея Шефира было совершено покушение. Источник "Страны" в Министерстве внутренних дел Украины рассказал подробности о покушении.

Как сообщил источник, в автомобиль Шифера стреляли из автомата Калашникова в то время, когда тот направлялся с водителем на место работы.

"В машину попало десять пуль. Стреляли из Калашникова. Стреляли из леса в момент, когда Шефир ехал с водителем на работу", - сообщает источник "Страны".

О покушении "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", - рассказали нам.

Ранее мы писали о том, что в Офисе Президента обстрел автомобиля Сергея Шефира связали с "агрессивной кампанией противодействия активной политике Владимира Зеленского по отношению к олигархам".

После покушения на одного из ближайших соратников президента Владимира Зеленского, Сегрея Шефира, "Страна" собрала возможные версии его причин.

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