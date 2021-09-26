В Киеве ночью на ул. Симиренко произошел пожар в хостеле. Погиб мужчина 1987 г.р., еще двое человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

26 сентября в 3:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Симиренко, 36, в Святошинском районе столицы.

"По указанному адресу были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место было установлено, что пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3-этаже 3-этажного административного здания, переоборудованного под хостел. В 3:31 пожар был локализован и в 3:53 - ликвидирован на площади 40 кв. м.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что предварительно в комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна 3-этажа и получил травмы, предварительно - перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третьего мужчину 1987 года рождения обнаружили без признаков жизни во время тушения пожара. Пострадавшего мужчину, получившего травмы от падения с высоты был госпитализирован в 1-й областной клинической больницы для обследования", - сообщают спасатели.

На месте работали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 спасателей. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, на базе отдыха в Харьковской области произошел пожар. Пострадали два человека

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