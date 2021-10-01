На пешеходном мосту Киева появился огромный баннер с афишей короткометражного фильма об истинных ценностях от Бренда Таврия. На афише расположен QR код, который ведет на страницу для просмотра ленты tavriafilm.com.ua.

Конечно же, событие привлекло внимание тысяч киевлян и поразило своим размахом.

Поражает не только масштаб действия, но и глубокий подтекст и миссия Бренда.

Компания Таврия сняла рекламный ролик, в котором не было задействовано ни одного актера. Все роли сыграли настоящие сотрудники дистеллерии. Тем самым компания поделилась со всеми своими ценностями, показала свое сердце, себя настоящую, без лишнего пафоса и искусственности.

Эта идея настолько соответствует потребностям в современном мире и поднимает очень важные вопросы ценностей общества. Ролик превратился в короткометражную ленту, очень искренне и трогательно возвращает людей к истинным ценностям, мыслям и настоящему образу жизни:

Жизнь, где важны не смайлы, ругательства, тренды, хайп и все то инновационное и недолговечное, что несется на нас каждый день в необъятном объеме и вызывает стресс и ощущение, что ты просто не успеваешь за миром; что ты ничего не достиг, если твое фото не получило очередную тысячу лайков; что ты не важен для мира, если ты не блоггер/ка, что ты не геймер и не стрирейсер.

Жизнь, где важны вещи, оставляют неизменными в этом меняющемся мире. Жизнь, в которой они всегда остаешься собой, такими, как есть: специалистом, который уже 25 лет работает в одной компании и создает отличный коньяк, человеком, гордится своими детьми и семьей, другом, который радуется каждой совместной встречи, меломаном, уважающий музыку времен, когда создавались легенды.

Эта короткометражка о истории настоящих людей. И это истории каждого из нас, потому что истинные ценности касаются каждого.

На сайте проекта tavriafilm.com.ua можно не только посмотреть кино и проникнуться ценностями. Здесь компания Таврия устроила еще и кинопремию за лучшие роли в ленте, тем самым почтив своих сотрудников. А зрителям приготовили особую роль - на несколько минут стать киноэкспертами и отдать свой голос претендента на номинацию. Каждый участник имеет возможность выиграть особые подарки.

Этим проектом Бренд Таврия хочет напомнить нам о главном и вдохновить никогда не отказываться от себя настоящих в погоне за трендами.