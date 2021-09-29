Спотовая цена на газ в Европе второй день подряд бьет рекорды. Если 28 сентября она достигла тысячи долларов за тысячу кубометров, то в среду превысила отметку $1050.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Цена ближайшего октябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером 29 сентября достигала 87,45 евро за МВт.ч, или $1053 за тысячу кубометров.

Между тем на фоне продолжения роста цен во вторник поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" упал с 3,4 миллионов до 1,5 миллионов кубометров в час. В "Газпроме" заверили, что "это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов". В среду транзит вырос до 2,5 миллионов кубометров в час, номинация на четверг примерно соответствует этому уровню.

Глобальный драйвер европейской цены на газ - котировки СПГ в Азии - со вторника на среду также продолжили рост, заставляя Европу подтверждать конкурентный уровень цены.

В связи с непрерывным ростом цены на газ в Италии с октября значительно подорожают коммунальные услуги. В частности, увеличатся тарифы на электричество (на 29,8%) и газ (на 14,4%).

А в Украине "Нафтогаз" намерен к началу отопительного сезона полностью изменить правила поставки газа.