В Днепре врачи спасли ребенка, который вдохнул булавку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил детский эндоскопический центр в Facebook.

Малыш, которому нет и годика, вдохнул булавку во время игры. Ребенку провели дополнительное обследование. После чего под общим обезболиванием при проведении бронхоскопии извлекли инородное тело.

Отмечается, что в настоящее время ребенок дома в удовлетворительном состоянии.

Напомним, врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что для малышей первые месяцы после появления зубов могут быть опасны. В таком возрасте дети уже умеют кусать, но плохо умеют жевать и из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы.

Также "Страна" писала, как в Киеве 2-летний мальчик умер во время осмотра. Только спустя 10 часов дежурный врач назначил ребенку с подозрением на инородное тело в пищеводе проведение осмотра слизистой оболочки пищевода, в результате чего у ребенка возникла острая сердечная недостаточность. Спасти малыша не удалось. Согласно заключению эксперта, история могла закончиться гораздо менее трагично, если бы врач провел обследование и, в случае необходимости, операцию, ребенок бы выжил.