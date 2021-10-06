В Лондоне из-за проливного дождя произошло мощное наводнение. На улицах полно воды. Отметим, в последний раз летом в британской столице сильное наводнение заблокировало доступ к больницам.

Об этом сообщает itv NEWS.

По данным издания, мощные осадки вывели из строя несколько линий метрополитена. Особенно сильно пострадал район Лондона Найтсбридж.

В социальных сетях появилось видео, на котором автомобили плывут по воде, кроме того магазины и офисы затоплены.

Также наводнения ударили по трубам и железнодорожным линиям. Транспорт Лондона сообщил о серьезных задержках.

По данным синоптиков, в одном из районов за час выпало 26 миллиметров осадков.

Ранее мы рассказывали, что летом в штате Теннеси из-за наводнения погибли не менее восьми человек. Также там во многих местах вода размыла дороги.

Кроме того, мы сообщали о масштабных наводнениях в курортной Турции. Из-за мощных дождей затопило семь районов, также город накрыли оползни. При этом погибли 27 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ездил в город и район в провинции Кастамоны, чтобы посетить зону бедствия.