Сегодня премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "стукнуло" 46 лет
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 15 октября, отмечает день рождения - ему исполняется 46 лет.
Первый в истории Украины премьер родом с Галичины родился во Львове в 1975 году. Закончил "Львовскую политехнику" по специальности "менеджер машиностроения, инженер-экономист", получил звание кандидата экономических наук.
После вуза более шести лет проработал бухгалтером - от рядового до главного. В 2005 году у него первая серьезная должность: главный финансист и директор по экономическому развитию Львовского автобусного завода (знаменитый "ЛАЗ" - Ред.).
Далее идут директорские должности в ряде частных компаний, которые в основном занимались управлением недвижимостью.
В 2009 году Шмыгаль начинает идти по чиновничьей лестнице. Он становится помощником львовского губернатора Николая Кмитя, а потом - начальником главного управления экономики в ОГА., где и проработал до 2013 года.
Уволился Шмыгаль из ОГА только в 2014 году. То есть он проработал и при ставленниках Ющенко, и при назначенцах Януковича на губернаторском посту.
После ухода из обладминистрации ненадолго становится помощником депутата от УДАРа Романа Чернеги. Но потом - опять во власть: становится замначальника областного отделения Миндоходов.
Но и там задерживается только на год и уходит в бизнес. Сначала - вице-президентом завода "Львовхолод", потом, в 2017 году, - замгенерального директора местного филиала ахметовской ДТЭК. Там он работает два года, став в итоге директором Бурштынской ТЭС и занимая руководящие позиции в управляющей компании.
В августе 2019 года Зеленский назначает Шмыгаля губернатором Ивано-Франковской области. А в феврале 2020-го - министром общин и территорий вместо Алены Бабак, а также вице-премьером.
4 марта 2020 года Рада сменила правительство, которое возглавил Денис Шмыгаль.
Подробнее о том, как Шмыгаль оказался у власти можно почитать здесь.
Также мы сообщали, что Шмыгаль рассказал, как увеличится минимальная пенсия с 1 декабря 2021 года.