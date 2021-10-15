Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 15 октября, отмечает день рождения - ему исполняется 46 лет.

Первый в истории Украины премьер родом с Галичины родился во Львове в 1975 году. Закончил "Львовскую политехнику" по специальности "менеджер машиностроения, инженер-экономист", получил звание кандидата экономических наук.

После вуза более шести лет проработал бухгалтером - от рядового до главного. В 2005 году у него первая серьезная должность: главный финансист и директор по экономическому развитию Львовского автобусного завода (знаменитый "ЛАЗ" - Ред.).

Далее идут директорские должности в ряде частных компаний, которые в основном занимались управлением недвижимостью.

В 2009 году Шмыгаль начинает идти по чиновничьей лестнице. Он становится помощником львовского губернатора Николая Кмитя, а потом - начальником главного управления экономики в ОГА., где и проработал до 2013 года.

Уволился Шмыгаль из ОГА только в 2014 году. То есть он проработал и при ставленниках Ющенко, и при назначенцах Януковича на губернаторском посту.

После ухода из обладминистрации ненадолго становится помощником депутата от УДАРа Романа Чернеги. Но потом - опять во власть: становится замначальника областного отделения Миндоходов.

Но и там задерживается только на год и уходит в бизнес. Сначала - вице-президентом завода "Львовхолод", потом, в 2017 году, - замгенерального директора местного филиала ахметовской ДТЭК. Там он работает два года, став в итоге директором Бурштынской ТЭС и занимая руководящие позиции в управляющей компании.

В августе 2019 года Зеленский назначает Шмыгаля губернатором Ивано-Франковской области. А в феврале 2020-го - министром общин и территорий вместо Алены Бабак, а также вице-премьером.

4 марта 2020 года Рада сменила правительство, которое возглавил Денис Шмыгаль.

Подробнее о том, как Шмыгаль оказался у власти можно почитать здесь.

Также мы сообщали, что Шмыгаль рассказал, как увеличится минимальная пенсия с 1 декабря 2021 года.