В субботу утром, 16 октября, в Любушском воеводстве на западе Польши произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла 19-летняя гражданка Украины.

Об этом сообщает Gazeta Lubuska.

Авария произошла на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Так, водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, съехав в ров. Вследствие чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. При этом водитель и другие пассажиры не пострадали.

На месте происшествия работали спасатели, медицинские работники, полицейские и сотрудники прокуратуры.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Калуше мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Позже он был задержан правоохранителями. Ребенок скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Кроме этого, сегодня в Луцке столкнулись две маршрутки. В результате ДТП травмы получили десять человек. Среди пострадавших есть ребенок. У 4-летнего мальчика, который ехал в одной из маршруток, при столкновении транспортных средств выбило зуб.