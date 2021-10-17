Российский газопровод "Северный поток-2" готов к запуску. Остается только дождаться разрешения от Германии. Об этом рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин, передают "РИА Новости".

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток - 2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", - сказал он.

В то же время Келин рассказал, продолжит ли Россия увеличивать поставки газа в Западную Европу, если Германия оперативно не выдаст соответствующее разрешение на запуск проекта.

По его словам, поставки российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляют 10%.

"Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно", - уточнил он.

Напомним, США и Германия объявили о сделке, разрешающей их давние разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток - 2". Кроме прочего, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.

Между тем, более месяца назад российская компания "Газпром" заявила, что строительство газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря полностью завершено.

Также сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена. Он обвинил его в том, что Россия находится в шаге от полноценного запуска газопровода "Северный поток-2".