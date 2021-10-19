Сегодня начинается 13-й лунный день в знаке зодиака Овен, в течение которого представители Зодиака могут становиться импульсивнее обычного. Без учета некоторых негативные характеристик дня, будет сложно заключать важные сделки или вести успешные переговоры.

Звезды советуют избегать любого проявления негатива, акцентировать внимание на тех вещах, которые могут объединять, а не разъединять.

13 лунный день лучше всего подходит для осознания и проработки своих ошибок. Если вам удастся извлечь ценный урок из своих промахов, сможете укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Итак, предлагаем подробный гороскоп на сегодняшний день для каждого знака зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у вас появится возможность проявить себя на работе. Главные ключи к успеху - ваша амбициозность и нестандартные решения. Некоторые представители знака могут ощущать внутреннюю неудовлетворенность или меланхолию, что вызвано ослаблением защитных сил организма.

Телец (21.04 - 21.05)

Совсем скоро у вас получиться реализовать все свои главные идеи. Сегодняшний день посвятите саморазвитию. Можете отправиться в незнакомый город или начать читать новую книгу, чтобы расширить свой кругозор.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня лучший день, когда можно с головой окунуться в новый проект или творческую деятельность. Не бойтесь начинать что-то совершенно нетипичное для себя. Все сложится наилучшим образом и принесет вам радость.

Рак (22.06 - 22.07)

Удача будет сопутствовать вам как в профессиональной, так и личной жизни. Можете смело соглашаться на дополнительную подработку, которая уже в конце месяца позволит исполнить заветную мечту вашей семьи и невероятно поднять вашу значимость в глазах любимого человека.

Лев (23.07 - 23.08)

Отставьте все тревоги и сомнения. Вы давно готовы к изменениям. Осталось только проститься со своим прошлым и перешагнуть порог в новую жизнь. Только не спешите, позвольте себе немного отдохнуть и затем уже насладиться этим моментом как следует.

Дева (24.08 - 23.09)

Отношения с начальством и коллегами начнут выравниваться. Вы будете полны обаяния и притягательности, что поможет вам преодолеть многие проблемы с долгами и прошлыми обязательствами.

Весы (24.09 - 23.10)

Не сомневайтесь в своих решениях. Сегодня в вашей жизни начинается самый прекрасный период для изменений. Позвольте себе стать лучше, спокойнее реагировать на сложности и быть ответственными за свою дальнейшую жизнь.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня эмоциональность окружающих вас людей может возрасти. Контролируйте, чтобы это не вылилось в протест и конфликты с вашей стороны. Справиться с проблемами вам поможет высокий уровень жизнестойкости и прочная материальная база.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня вам придется отстаивать свои идеи и убеждения, а также бороться за свое положение и напоминать о своих заслугах. Но не будьте самонадеянными и упрямыми. Это может привести к непоправимым ошибкам, за которые непременно придется расплачиваться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня важно быть внимательными при работе с документами и беречь нервы. Не доверяйте случайным источникам и людям, которые относятся к вам с предубеждением. Вы можете быть втянутыми в решение непростых вопросов.

Водолей (21.01 - 20.02)

Продуктивность на работе вы легко можете скорректировать наведением порядка в квартире или на рабочем столе. Разберите все бумаги, вытрите пыль и проветрите помещение. Только затем принимайтесь за работу. И помните, что важно не отвлекаться на решение второстепенных вопросов.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не бойтесь показывать свои чувства. А перед тем, как приступать к работе, старайтесь ее тщательно проанализировать и продумать наиболее эффективный план. Вполне возможно, что ваших собственных ресурсов для этого будет недостаточно.

Напомним, 18 октября завершился период ретроградного Меркурия. Поэтому астрологическая обстановка будет постепенно нормализоваться, а напряженность и градус опасности снизятся. Однако расслабляться пока что не время, ведь в среду, 20 октября, произойдет очень сложное, напряженное и конфликтное полнолуние в Овне. Его еще называют "Кровавой" Луной или Луной Охотника, когда не стоит вовлекаться в напряженные ситуации, не нужно планировать важные дела или заниматься выяснением отношений.

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