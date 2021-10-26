В СНБО обнародовали методичное пособие, подготовленное Центром противодействия дезинформации (ЦПД) в котором представлен список Telegram-каналов, которые якобы регулярно публикуют информацию строго с пророссийских позиций.

Новая методичка доступна на сайте СНБО.

Напомним предысторию, 20 октября 2021 года СНБО обнародовал "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"Публикация Глоссария сопровождается комплексной скоординированной кампанией по попыткам дискредитации со стороны пророссийских каналов в мессенджере Telegram.

Предмет анализа сегодняшнего отчета – аккаунты и Телеграмм-каналы, которые системно продвигают пророссийские нарративы по "Глоссарию" - Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новостной.



А также аккаунты персональных блогов: Юрий Ткачёв, Андрей Манчук, Корнилов, Максим Могильницкий, Вадим Рабинович, Moroz.Live", - заявили в пресс-службе СНБО.







В ЦПД считают, что первый из списка новостной канал размещает "публикации, направленные против правительства". У него 53 000 подписчиков.

Второй номер из перечня Telegram-каналов уличен СНБО в "продвижении интересов пророссийских деятелей". Его регулярно читают 20 000 человек.



Третий из упомянутых Telegram-каналов, по мнению СНБО, "активно цитирует прокремлевских пропагандистов". На него подписаны 57 000 человек.

Четвертый ресурс, как отмечает ЦПД, хоть и не замечен в прокремлевских публикациях. Однако эксперты по дезинформации проанализировали, как он взаимодействует с другими каналами, и решили, что все-таки он пророссийский. У Telegram-канала 447 000 подписчиков.

Последний номер из списка СНБО называет каналом-прокладкой, используемой для распространения публикаций прокремлевских каналов. Но у него есть 3,8 000 своих постоянных читателей.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты раскритиковали "глоссарий" СНБО по "борьбе с российской пропагандой", назвав его "типичным примером цензуры".