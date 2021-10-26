С 27 по 29 октября в Украине с рабочим визитом побывает вице-президент, руководитель федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Он побывает в Одессе и Киеве, проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

27 октября Кассис посетит Одессу, а 28 октября он отправится в Киев, где проведет двусторонние переговоры с главой МИД Украины.

29 октября Кассис и премьер-министр Украины начнут подготовительный процесс к пятой Конференции по вопросам реформ Украины, которая состоится 4-5 июля 2022 года в Лугано.

"Конференция поддержит усилия Украины по реформированию в 2022 году с упором на стабильность и процветание, которые также являются ключевыми приоритетами Стратегии внешней политики Швейцарии на 2021–2023 годы", - рассказали в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии.

Кроме того, в Украину прибудут два члена Национального совета Швейцарии, Кристин Бадерчер (член Комитета по финансам и внешней политике) и Ларс Гуггисберг (член Финансового комитета и президент его подкомитета FDFA/EAER).

Напомним, недавно больше половины швейцарцев поддержали на референдуме легализацию однополых браков.

Также мы писали о том, что Швейцария разрешила въезжать в страну украинцам в середине лета.