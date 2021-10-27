Сегодня наступает 27-й лунный день в знаке зодиака Рак. На небе убывающая Луна, когда все астрологи советуют направить силы на монотонные дела, требующие неспешной стабильности. Время идеально подходит для немного меланхоличных знаков водной стихии (Раков, Скорпионов и Рыб), у которых хорошо налажена деятельность на предприятии, а работа не требует активных действий. Огненным знакам (Овен, Лев, Стрелец) будет некомфортно в вялотекущих задачах. Звезды советуют им переключить активный ум на книги и спорт.

Для вовлеченных в юриспруденцию и антиквариат, дела будут идти довольно неплохо. Все судебные процессы в это время завершаются благоприятно для тех, кто их инициировал. Так что 27 октября идеально подходит, чтобы отстаивать свои права.

Предлагаем читателям подробный гороскоп для всех знаков зодиака на сегодняшний день.

Овен (21.03 - 20.04)

Постарайтесь не делать далекоидущих выводов из сложившейся ситуации. Также не загадывайте ничего наперед. Вы не можете влиять на многие процессы, как и контролировать порядок вещей. Однако в ваших руках научиться реагировать спокойно на все, что происходит в жизни.

Телец (21.04 - 21.05)

День принесет много новых знакомств, которые могут со временем вам пригодиться. Если вас будет переполнять лишняя энергия, попробуйте подыскать для себя новое хобби или увлечение. Если это направление принесет вам дополнительный доход, будет просто потрясающе.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Не отказывайтесь помогать другим и получать помощь со стороны. Звезды советуют вам быть более чувственными и щедрыми. А чтобы ваши мечты осуществились, ищите поддержку в коллегах на работе и знакомьтесь с новыми людьми. Они обязательно предложат вам оптимальное решение в вашей ситуации.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам не дает покоя какая-то важная мелочь. Чтобы разобраться со своими чувствами, вам нужно расслабиться. Звезды советуют вам начать решение накопившихся задач с финансовой сферы. Она требует вашего пристального внимания как никогда ранее.

Лев (23.07 - 23.08)

День не самый благоприятный для активных действий и покупок. Зато вы можете воспользоваться свободным окошком, чтобы посетить лечащего врача и закрыть все вопросы по здоровью. Астрологи советуют вам не волноваться, но плановая проверка никогда не помешает.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня вы можете применить свои организаторские способности, чтобы помочь родным справиться с наболевшей проблемой. Вам все под силу! Нужно только принять ответственное решение и заставить время работать на вас. Если все получится, уже скоро вы будете смотреть на всё с очередной покоренной вершины и получать в свою честь неумолкаемые овации.

Весы (24.09 - 23.10)

Вас будет переполнять энергия! День полезен для творчества и созидания. Увидите, что окружающие быстро заинтересуются вашими идеями и подхватят их "на ура". Вечером старайтесь контролировать эмоции, чтобы все не вышло из-под контроля и на утро не болела голова. В остальном - чувствуйте свое сердце и спокойно плывите по течению.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вы можете поменяться местами с коллегами на работе. Они могут неожиданно указать вам на ваши ошибки или обвинят в том, в чем вы никак не виноваты. Не воспринимайте их слова слишком близко к сердцу. Постарайтесь реагировать на все с улыбкой, чтобы не нажить врагов.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В эти дни вас могут подстерегать разного рода неприятности. Впрочем, это скорее будут вопросы юридического характера и оформление документации. Важно сосредоточиться на вопросе, чтобы решить его с минимальными потерями для своего кошелька. Проконсультируйтесь с юристами или специалистами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня день, когда придется донести коллегам свою заинтересованность в работе. Убедите руководство в своем желании расти и развиваться, приносить пользу компании. В противном случае вы можете остаться без работы. Поверьте, лучше поднять вопрос повышения зарплаты на ваших условиях прежде, чем захотите показать свой характер.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вас ждет непростой день. Вы можете быть втянутыми в конфликт со своими родными. Причем ссора может возникнуть на ровном месте. Постарайтесь не делать сегодня поспешных решений и не расстраивайтесь сильно от того, что вас неправильно поняли. Нужно просто подождать, чтобы все эмоции улеглись.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вам необходимо подготовиться к встрече с руководством. Ваш энтузиазм будет заряжать всех вокруг, поэтому на пути вы вряд ли встретите существенные преграды. Звезды советуют решать проблемы по мере их поступления и не спешить в решениях, которые касаются финансов.

Ранее "Страна" писала, что американские врачи выяснили, какие знаки Зодиака охотнее вакцинируются. Среди них больше всего Львов и меньше всего Скорпионов. По подсчетам министерства здравоохранения, 70% людей со знаком Льва полностью вакцинированы, за ними следуют Водолеи - 67%, Овны и Стрельцы - 59%.

Также мы писали про самые прямолинейные знаки зодиака, где лидерами являются Овны, Тельцы, Девы, Скорпионы, Стрельцы и Водолеи. Они могут озвучивать даже самую неприятную истину и не пытаются смягчить удар, защищая чужие чувства.