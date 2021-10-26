В польском правительстве появился министр с фамилией Москва. В данный момент в презрдентском дворце Польши проходит церемония назначения новых министров.

Об этом сегодня заявил глава правительства Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Вместо Михала Куртыки, который покидает пост министра климата и окружающей среды по семейным обстоятельствам, ведомство возглавит 42-летняя Анна Москва.

В сети уже шутят по этому поводу. Мол, теперь на климат в Польше будет влиять Москва.

Напомним, появилась новая информация о предстоящих ротациях в украинском Кабмине. Сейчас обсуждается вариант назначения на должность вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности вместо Олега Уруского нынешнего главы Гостаможни Павла Рябикина.

Как сообщалось, накануне распространился слух, что на должность министра обороны Украины в ближайшее время хотят назначить нынешнего виде-премьера и министра по делам оккупированных территорий Алексея Резникова, который близок к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" допустили возможность отставки министров Тарана и Уруского этой осенью.