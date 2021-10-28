Сегодня 22-й лунный день, убывающая луна в Раке, которая принесет всем знакам зодиака возможность повысить интеллект и научиться чему-то новому. Четверг - прекрасный день для того, чтобы раскрыть свои таланты и способности.

Представители земной стихии (Телец, Дева, Козерог) сегодня будут в особо выигрышной позиции, если для решения той или иной задачи задействуют свой интеллект, попытаются распознать знаки судьбы и научаться правильно толковать те или иные знамения. Звезды советуют проявить альтруизм по отношению к окружающим. Делитесь мудростью и собственным опытом с друзьями и родными. Тогда удача обязательно будет на вашей стороне.

Предлагаем точный гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 28 октября.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня удачный день, чтобы начать решать личные вопросы и заводить новые знакомства. Старайтесь не перегружать свой день заданиями, но и не медлите. Чем скорее вы завершите свои дела, тем быстрее сможете реализовать свои грандиозные цели.

Телец (21.04 - 21.05)

Не самый лучший день для начинаний, однако вы смело можете рассказывать близким о своих планах. Это приблизит их к скорейшему воплощению в жизнь. После обеда ваша легкомысленность может негативно ударить по репутации. Старайтесь трезво оценивать как силы своего противника, так и свои собственные.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Вас ждут неожиданные траты. Попробуйте в этот день остаться дома и не контактировать с большим количеством людей. Не переживайте и доверьтесь судьбе. Небольшая пауза позволит уделить внимание своему здоровью. Следите за тем, чтобы обычная простуда не превратилась в что-то масштабное.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня в личных делах может возникнуть путаница, но родные вас окружат вниманием и заботой. Попробуйте жить в моменте и наслаждаться жизнью, а часть сложных вопросов всегда можно отложить на следующий день.

Лев (23.07 - 23.08)

Пришло время закрыть все "хвосты" на работе и в семейной жизни. Но не тратьте много времени на разбирательства, ведь былого не вернуть. Исправляя ошибки молодости, будьте благодарными за полученный жизненный опыт. Он ценнее самой крупной суммы денег.

Дева (24.08 - 23.09)

Ожидайте удачных деловых встреч, сегодня звезды будут на стороне тех Дев, кто занимается предпринимательской деятельностью и уделяет время творчеству. День будет удачным для решения финансовых вопросов.

Весы (24.09 - 23.10)

Не спешите с активными действиями как в рабочих делах, так и личных. Дайте себе немного отдохнуть и не забивайте голову планами на год вперед. Лето обязательно придет, но на смену осени придет зима. Не спешите впереди паровоза.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня старые начинания или бытовые проблемы могут напомнить о себе. Помочь справиться со старыми проблемами помогут, как ни странно, новые знакомые. Вечером появится прекрасная возможность обновить гардероб.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Если у вас накопились важные вопросы, сегодня самое время их начать решать. Хорошо просчитайте свои траты и подумайте над тем, где можно сэкономить. Также день будет связан с повышенным вниманием к здоровью родных и близких.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня ваши надежды на карьерный рост и финансовое благополучие оправдаются. День будет идеальным для саморазвития. Если направить энергию в правильное русло, вы не столкнетесь с призрачными обещаниями окружающих.

Водолей (21.01 - 20.02)

День будет удачным для рискованных и активных решений. Постарайтесь его не пропустить за ненужными делами. Четверг подходит для планирования и постановки планов. Вы можете многого достичь, если будете целенаправленными и настойчивыми.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ваши мимолетные увлечения получат шанс перерасти в что-то большее. А вы ощутите невероятный избыток энергии, который благоприятно скажется на вашем самочувствии. Вечером вы можете получить небольшую награду за свою работу. И если будете продолжать работать в этом направлении, получите еще большее вознаграждение в конце месяца.

Как писала "Страна", 2021 год Быка принесет уверенность в любви, повысит самооценку и поможет встретить свою судьбу совершенно неожиданным образом. Осенью могут узаконить отношения те пары, которые влюбились друг в друга весной.

Также мы публиковали Восточный гороскоп на 2021 год. В нем говорится о том, что родившиеся в год Тигра должны ограничивать себя в финансовых тратах, чтобы деньги оставались в семье, Кролики получат силу в движении, а Крысам желательно обзавестись абонементом в спортзал и чаще созерцать на красоту природы.

Следующий 2022 год будет годом Водяного Тигра. Это коварный год, который принесет благоприятные события только тем, кто заинтересован в них. Символ года не любит эмоциональных слов и резких движений, поэтому удача будет сопутствовать людям со здравым умом и холодным рассудком.