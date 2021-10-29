В пятницу, 29 октября, наступает 23-й лунный день в созвездии Льва, который будет эмоционально насыщенным днем для воздушных представителей зодиака (Близнецов, Весов и Водолеев). Остальных представителей зодиака также может поджидать множество напряженных аспектов.

Поэтому предлагаем детальный гороскоп на сегодняшний день с разбивкой на четыре основные стихии (воздух, огонь, вода и земля).

Наиболее удачным сегодняшний день будет для представителей стихии воздуха, которым необходимо определиться только с теми планами, которые касаются ближайшего будущего.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Если у вас есть перед глазами план развития компании на ближайший месяц, продумайте его детали. Как именно вы сможете реализовать те или иные шаги. Постарайтесь учесть все мелкие и даже незначительные детали, которые на первый взгляд могут показаться неважными. Именно такие червоточины в проекте и становятся в итоге досадной преградой на пути к вожделенной цели.

Весы (24.09 - 23.10)

На вас может навалиться слишком много задач и проблем. Ничего другого не остается, как искать вдохновение в творчестве и своих увлечениях. Зато совсем скоро вас ожидают неожиданные перспективы в профессиональной сфере. Звезды советуют вам быть готовым к изменениям и не противиться им.

Водолей (21.01 - 20.02)

Уделите немного больше времени своим близким. Вечером можно посмотреть с семьей интересный фильм и заказать пиццу. Тем более что все ваши профессиональные начинания и так обречены на успех. Если вы занимаете руководящую должность, то старайтесь действовать более уверенно, не боясь задеть чувства подчиненных.

В действиях многих огненных знаков зодиака может прослеживаться одержимость, граничащая с маниакальностью. В ближайшие дни вам важно сохранять спокойствие и максимально передавать его своим близким.

Овен (21.03 - 20.04)

Не бойтесь рисковать. Смело беритесь за реализацию нескольких проектов одновременно. Конечно, работы может накопиться немало, но вы легко справитесь со всем, если все спланируете. Не вздумайте сегодня лентяйничать, потому что разгребать кучу дел придется так или иначе, а занятие это не самое приятное.

Лев (23.07 - 23.08)

У вас есть незавершенный проект, который потребует от вас терпения. Чтобы справиться с ним, вам осталось сделать еще несколько рывков. Возможно, с этими последними штрихами вам помогут справиться ваши старые друзья. Подумайте, к кому бы вы могли обратиться за советом.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вас ждет интересное предложение, но сначала постарайтесь выяснить все детали. Они будут касаться финансовой сферы и режима дня. Вполне возможно, что вам захочется попробовать новый вид деятельности. Однако звезды советуют тщательно взвесить все "за" и "против".

Водные знаки могут испытывать конкуренцию на работе, которая так или иначе пойдет только на пользу. Не отказывайтесь от своих планов даже в том случае, если сомневаетесь в успехе. Все получится наилучшим образом, не переживайте и расслабьтесь!

Рак (22.06 - 22.07)

Наведите порядок в мыслях, на рабочем столе, в документах и домашних шкафах. Чем больше вы выбросите в мусор ненужных вещей, тем скорее привлечете в свою жизнь изобилие. Некоторым представителям знака давно пора задуматься о смене окружения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Удачный день, чтобы уладить все финансовые обязательства. Однако сегодня как никогда важно избегать авантюрных предложений и неконтролируемых эмоций. Под влиянием окружающих и руководствуясь исключительно чужими советами, можно наломать огромное количество дров.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня окружающие люди будут тянуться к вам, чтобы поделиться своими переживаниями и планами. Не отталкивайте их. Вам ничего не стоит выслушать их, посочувствовать или дать мудрый совет. Впрочем, от тех, кто слишком навязчиво предлагает вам услуги, нужно отгородиться. Среди них могут быть мошенники.

Знакам земной стихии не стоит поддаваться соблазну завершить важный проект за один день. Лучше немного доработать его на выходных, чтобы получить другой, совершенно умопомрачительный результат.

Телец (21.04 - 21.05)

В вашем окружении с большой долей вероятности появится новый знакомый или даже несколько. Эти люди будут претендовать на важное место в продвижении вашей карьеры. Слушайте рекомендации и усердно их выполняйте. Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, если вам что-то не ясно, и не спешите с действиями. Спонтанность вам совершенно ни к чему.

Дева (24.08 - 23.09)

Любое мимолетное увлечение в вашей жизни перерастет в нечто большее и подарит вам всплеск гормонов счастья и любви, который никак не повредит в осеннюю стужу. Отложите до следующей недели все деловые контракты и финансовые договора. Есть вероятность серьезных ошибок.

Козерог (22.12 - 20.01)

Будьте аккуратны с теми людьми, которые поманят вас большими перспективами за малые деньги. Вы должны понимать, что стоящее дело, как и любая ценность, требует не только серьезных капиталовложений, но и ответственности. Да и скупой, как водится, платит дважды. Так что будьте крайне аккуратны.

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