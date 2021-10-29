Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на фоне роста цен на газ предлагает производителям тепла переходить на альтернативные источники голубому топливу, в частности на пеллеты (биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства).

Об этом он заявил в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе.

В качестве примера он привел Волынскую область, где, по словам местного председателя ОГА, более половины бюджетных котельных работают на пеллетах.

"Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано", - добавил глава правительства.

Также он напомнил о большой программе энергоэффективности, которую планируют начать в 2022 году.

"Реализация программы приведет к значительной экономии. По данным Министерства экономики, осуществив энергоэффективные мероприятия для коммунальной сферы, мы можем экономить до $1,5 млрд в год. Это уменьшение потерь в теплосетях, домах", - сказал Шмыгаль.

Ранее мы рассказывали, что поставщики газа повысили тарифы на ноябрь для украинцев.

Также сообщали, что Шмыгаль назвал цену на газ для населения и рассказал, когда она может поменяться.