Украинцы в ночь с субботы на воскресенье, 31 октября, перешли на зимнее время. Стрелки часов перевели назад на один час - в 04:00.

Как узнать точное время

Абоненты мобильных операторов "МТС", "Лайф" и "Киевстар" могут узнать дату и точное время, набрав комбинацию на телефоне: *160# кнопка вызова

Вы получите СМС с текущим временем, а также датой и днем недели. Например, "v Ukraini: 06:14 nedilya 31.10.2021".

Зачем переводят время

Переводить часы начали в 1981 году для рационального использования светового дня и с целью экономия энергии. В Украине как и в Европе не первый год ведутся дискуссии о целесообразности сезонной смены времени.

Еще один аргумент для принятие закона "Об исчислении времени в Украине" помимо благ для здоровья, "противодействие агрессии со стороны России".

Об этом еще год назад говорил автор законопроекта Руслан Стефанчук, которого нынешней осенью повысили до спикера Верховной Рады. Логика политиков такая: если в Украине останется "зимнее" время, удастся оторваться от московского времени на час вперед.

Еще год назад Стефанчук писал у себя в Facebook, что "закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить оборонные позиции и будет способствовать реинтеграции временно оккупированных территорий".

Закон так и не был принят. Он прошел первое чтение, а затем его отправили на доработку.

На одном времени с 2021 года хотела остаться и Европа, однако несмотря поддержку Европарламента и граждан, на практике решение об отмене сезонного перевода часов так и не было принято. Страны-участницы ЕС, которые имеют право решающего голоса, не договорились, в каком времени лучше остаться.

А вот в России переход отменен с 2011 года. Такое же решение приняли и в т.н. "ДНР" и "ЛНР" в 2014-м году. На неподконтрольных территориях украинцы живут по московскому времени.