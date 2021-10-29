Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал регион, в котором от коронавируса привиты около 95% жителей. Это больше, чем в Моршине с его 74% вакцинированных взрослых, который ставят всем в пример.

О "передовике" Кузин сообщил в интервью изданию "Гордон".

Чиновник поднял тему проблем с вакцинацией и сказал, что есть места с крайне низкими показателями, но существуют и хорошие примеры, когда руководство общин проводит разъяснения и продвигает вакцинацию. В таких местах привиты много людей и низкая заболеваемость.

"Такая ситуация в Харьковской области, например, Липецкая община. Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель общины очень активный, и там привито более 94% взрослого населения одной дозой, и показатели заболеваемости практически нулевые", - сообщил Кузин.

При этом проблемных общин гораздо больше, чем образцовых - около 30. В них вспышки заболевания происходят на больших предприятиях, где полностью непривитый персонал или полное игнорирование противоэпидемических мер. Часто рядом с ними находится общежитие с большим скоплением людей - и один завозной случай коронавирусной болезни быстро приводит к поражению всей общины. Такое уже бывало в Черновицкой и Харьковской областях.

Еще одна причина низкого охвата вакцинацией – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против прививок. Вследствие их агитации почти вся община или не хочет вакцинироваться, или полностью игнорирует меры профилактики.

Ранее "Страна" рассказывала, что с Моршином, где много привитых, на самом деле не все так радужно, как пытаются представить в Минздраве.

Также мы сообщали, что Минздрав определился, кому нельзя колоть вакцину от коронавируса.