В воскресенье, 31 октября, под зданием Офиса президента состоялась акция против высоких тарифов. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Акция, организованная движением "Красные", проходила под видом театрализованного действия по мотивам Гоголя и носила название "Страшная платежка".

Действующими лицами были: украинец, украинка, страшная платежка, Вий, Вурдалак, Ведьма, Холодная смерть, зеленый клоун.

"Сегодня праздник, он не нашего происхождения, но все- таки мы его отметили, так, как должны это делать настоящие украинцы. Не праздновать всякую нечисть, а прогонять ее", - рассказали участники акции.

Любой присутствующий мог исполнить роль в представлении. При этом люди держали в руках плакат с надписью "За повышение тарифов отвечает клоун".

"Упырь - это медреформа, Вурдалак - война. Мы поняли кто у нас ответственный за большие платежки. Круг как в произведении Гоголя чертить бессмысленно. Нечистую силы можно будет продать только когда украинцы соберутся и выгонят большую платежку, войну, продажу земли, медреформу", - сказал один из организаторов акции правозащитник Владимир Чемерис.

Митинг под Офисом президента. Фото: Страна

Напомним, в Нацбанке Украины прогнозируют, что рыночные цены на газ после рекордных показателей скорректируются летом в следующем году.

Ранее мы рассказывали, что поставщики газа повысили тарифы на ноябрь для украинцев.