В Днепре 1 ноября нашли мертвой 16-летнюю Валерию, которую полиция и волонтеры искали со вчерашнего дня. Поиски несовершеннолетней начались после того как в воскресенье, 31 октября, ее одноклассница сообщила в полицию о том, что ее подруга собирается покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с высотки. Данных о том, где может находится девушка не было.

Волонтеры и полицейские всю ночь прочесывали территории, где могла бы находиться Валерия. В результате бездыханное тело несовершеннолетней нашли на улице Космической. По предварительным данным, она погибла от падения с высоты.

"Ничего кроме боли. Это противоестественно, когда волонтеры, сами не на много старше, прочесывая заброшенный двор, практически наталкиваются на бездыханное тело. Соболезнования близким", - сообщается в волонтерской группе.

Напомним, в Кривом Роге престарелые известная врач и учитель гимназии написали предсмертную записку и выпрыгнули из окон.

Ранее "Страна" писала о том, что в учебном центре "Десна" за месяц до демобилизации застрелился из автомата солдат-срочник.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчина вызвал полицию и застрелился возле ЛЭП, чтобы не пачкать квартиру кровью.