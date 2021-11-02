Сегодня начинается 27-й лунный день в созвездии Весы, который подходит для того, чтобы быстро завершить ранее спланированные проекты. Период благоприятен для делового сотрудничества, если стороны смогут сгладить противоречия в принятии решений.

Звезды советуют не колебаться между всеми "за" и "против" для окончательного суждения в том или ином вопросе.

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Подробные рекомендации для каждого знака зодиака на сегодняшний день приводим ниже.

Овен (21.03 - 20.04)

Закатите рукава и беритесь за дело, чтобы достичь желаемого. И первым вашим здравым решением станет вопрос вашего здоровья и отказ от некоторых пагубных зависимостей. На это необходимо время, но главное начать уже сегодня. Также постарайтесь свести риск до нуля, вам сейчас это совершенно ни к чему.

Телец (21.04 - 21.05)

Научитесь жить по-новому. Забудьте всё, что в вашей жизни было раньше. Все самое интересное вас ждет впереди. Сегодня-завтра вы сможете прочувствовать на себе и поверить в то, что находитесь в шаге от мечты. Поэтому не время расслабляться, нужно действовать!

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня будет считаться нормальным оставить рутинные дела вне вашего контроля, а вот обратить внимание на всякие мелочи для вас чрезвычайно важно. Сконцентрируйтесь на деталях дела, чтобы не остаться в проигрыше.

Рак (22.06 - 22.07)

Уделите внимание эстетике в своей жизни и не вздумайте жалеть о своих решениях. Выбранный вами вариант является наиболее логичным и рациональным. Так что вы можете собой гордиться. В начале месяца вам необходимо сделать один единственный чаг навстречу своему счастью.

Лев (23.07 - 23.08)

Кто-то из близких нуждается в вашей помощи. Не отказывайте им в этом. В остальном вас ожидает насыщенный день, который задаст активный темп на весь месяц и приведет вас к невиданному карьерному взлету.

Дева (24.08 - 23.09)

Ни о чем не беспокойтесь сегодня и не вздумайте опускать руки. Если какое-то дело пойдет не так, как бы вам хотелось, сделайте глубокий вдох и выдох, и начните всё заново с хорошим настроением. Попробуйте, должно получиться! Это намного лучше, чем заранее отчаиваться и жалеть себя.

Весы (24.09 - 23.10)

День предстоит немного сложный, но продуктивный. Все в ваших силах, запускайте мысли о хорошем! Если в каком-то важном для вас вопросе возникнет спор, лучше обговорить всё, когда успокоитесь. Звезды советуют не принимать никаких скоропостижных решений.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня прекрасный день для тренировок, танцев и переезда. Все физические нагрузки для вас будут крайне полезными и настроят на решение любого вопроса. Также возрастет ваша трудоспособность и коммуникабельность, смелость и решительность.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня работа принесет вам такую радость, как никогда. Вы будете полны сил и энергии. По крайней мере, метод активных упражнений, прогулок и контрастного душа должен сработать на отлично. А если не выйдет, пробуйте другие пути, как можно поднять себе настроение с утра. Главное, не сдавайтесь до тех пор, пока не получится.

Козерог (22.12 - 20.01)

Если вы не найдете хоть несколько выходных дней среди недели, можете столкнуться с последствиями перенапряжения. Чтобы отдохнуть от работы, освободите несколько вечеров от встреч с друзьями и общения с близкими. Проведите время наедине с домашними питомцами или за чтением любимой книги.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня вас ждет одинаково большой успех в амурных делах и на работе. Поэтому потребуется приложить небольшие усилия, чтобы не потерять баланс между работой и любовью. Совсем скоро вы познакомитесь с человеком, который хорошо на вас повлияет. И запомните: вы полностью заслуживаете похвалы и комплиментов, которые получите.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вам необходимо научиться планировать свою неделю таким образом, чтобы успешно выполнять все задачи, не откладывая их на потом. Тем более, что в ноябре помимо рабочих вопросов Рыбам рекомендуется заняться сменой имиджа.