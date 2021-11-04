Сегодня, 4 ноября 2021 года, на небе убывающая Луна в Скорпионе.

Это достаточно противоречивый день, который прожить с большим успехом смогут самые сильные, уверенные в себе и напористые. О ком идет речь - в гороскопе.

Козерогов ждет победа в делах, связанных с учебой, работой или бизнесом. Для этого вам нужно буквально по часам запланировать день. Следует учесть время всех поездок с учетом пробок, а также дополнительные согласования, телефонные звонки и переписки.

Гните свою линию, беседы стройте в конструктивном ключе, не соглашайтесь на условия, которые вам будет сложно выполнить. Взваливайте на себя только ту ношу, которая вам по силам с учетом сегодняшних обстоятельств.

Рыбы уладят все семейные хлопоты с близкими и дальними родственниками, смогут ответить на накопившиеся вопросы.

Еще максимально удачный день для того, чтобы разобраться со здоровьем. Приветствуется плановая диспансеризация и бросать вредные привычки.

Вместе с тем, если представители этого знака будут паниковать, ссориться, злоупотреблять алкоголем, то на триумф рассчитывать не стоит.

Стрельцам будет везти с разного рода документами - как личными, так и по работе. Получится найти те точки опоры, которые ранее почему-то не замечались.

Стоит быть осторожными в финансовых операциях. Считайте и пересчитывайте. Опасайтесь "выгодных" предложений - помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

У остальных знаков Зодиака день должен пройти преимущественно тихо и спокойно. Если стараться и не отвлекаться, удастся закончить пораньше и организовать максимально приятный вечер.

Важные новости - и, что важно, хорошие, - могут ждать Весов и Близнецов.

У Овнов успехи на любовном фронте. У Львов может быть продвижение по карьерой лестнице.

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