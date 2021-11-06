6 ноября Луна переходит в созвездие Стрельца, уводя рациональные мыслительные процессы в область абстрактного мышления и интуиции. Несмотря на это, день будет удачен для дел, связанных с решением юридических вопросов и крайне неподходящий для авантюр.

Особенно это касается Раков, Стрельцов и Дев. Усидеть на двух стульях не получится, придется принять окончательное решение в нелегких вопросах, которые так или иначе будут касаться начала вашей новой жизни или желания пойти до конца в надежде исправить тупиковую ситуацию. Лунный Стрелец поможет решить все правовые вопросы, любые командировки и поездки также будут для вас успешными, однако назад пути не будет и вы это должны понимать.

Ниже приводим детальный гороскоп на сегодняшний день.

Рак (22 июня - 22 июля)

Остерегайтесь операций, связанных с недвижимостью, землей или строительством. Не начинайте дело без учета реальных сил и условий, рассчитывая на случайный успех. Чтобы не оказаться заложницей рисковых предприятий, оставайтесь на стороне принципов и моральных устоев. Поверьте, что ваше счастье останется при вас, отложите в сторону попытки найти его, отправляясь в сомнительное путешествие. После обеда вас ждет серьезный разговор с авторитетным человеком, постарайтесь выглядеть респектабельно и придерживаться правил делового этикета. Впереди у вас большие перспективы! Постарайтесь впредь быть внимательными и не отворачивайтесь от людей.

Дева (22 августа - 23 сентября)

Девы, которые отличаются чувством зависти к успехам других, должны опасаться расчетливых людей в своем окружении. В ваших же интересах проверить отношения на прочность. Например, предложите оформить брачный контакт при вступлении в брак или подайте на алименты в отношении бывшего супруга. Поговорите спокойно со своим любимым человеком, расскажите о том, что чувствуете к нему, чтобы он воспринял юридические нюансы как формальность и пошел вам навстречу. Разрешив все правовые вопросы, вы сможете со спокойной душой привести в порядок свой проект. Находите для себя источники вдохновения и не ленитесь заниматься каждый день спортом. Здоровье и психологический комфорт превыше всего.

Стрелец (24 ноября - 22 декабря)

В вашей жизни наступает неспокойный период, который может затронуть личную жизнь и семью. Единого рецепта, который поможет вам со всем справиться нет. Один совет от звезд - будьте максимально осторожны оказавшись в кризисной ситуации. Постарайтесь обойтись без инициатив. Самым лучшим вариантом действий для вас сейчас станет пассивность. Избегайте поспешных выводов и не идите не прямой конфликт. Прислушайтесь к советам друзей - они обрисуют вам некоторые пути для выхода из сложившейся ситуации. Выберите тот, который кажется вам самым логичным, но обойдитесь без импровизации.

Ранее "Страна" публиковала подробный гороскоп на ноябрь-2021, который подарит Тельцам энергию, а Стрельцам - решительность.

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