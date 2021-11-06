Сегодня, 6 ноября, отмечается Дмитриевская суббота - последняя родительская в 2021 году.

Эта суббота не имеет постоянной даты, поскольку традиционно предшествует дню памяти Димитрия Солунского 8 ноября.

В этот день принято поминать умерших родных и близких. Рассказывает читателям "Страны", как это принято делать по народным обычаям, и публикует траурные открытки.

Дмитриевская родительская суббота 2021: как правильно поминать умерших

Дмитриевскую родительскую субботу начинают в храме. Прихожане участвуют в утренней службе, пишут записки за упокой, ставят свечки.

Традиции ходит на кладбище в этот день нет. Но и запрет такой отсутствует.

После посещения службы воцерковленные люди организуют дома поминальную трапезу. Она традиционно состоит из рыбы, пирогов, блинов, борща, кутьи, компота из сухофруктов - сытных блюд без изысков. Не запрещается выпить немного вина.

Наши предки верили, что именно в Дмитриевскую родительскую суббота вместе с живыми за столами присутствуют души усопших. Поэтому некоторые ставят дополнительные столовые приборы и портреты ушедших в лучший мир.

Распространен обычай - в особенности в небольших населенных пунктах - угощать соседей пирожками, конфетами и печеньем. Напомним, что отказываться от таких продуктов нельзя и в ответ нужно сказать: "Царствие небесное", "Вечная память" или "Пусть земля будет пухом".

На поминальные семейные обеды обычно не приглашаются люди, которые не являются членами семьи. Во время трапезы добрым словом вспоминают усопших.

В этот день верующим запрещаются веселье, участие в развлекательных мероприятиях, употребление крепкого алкоголя. Горевать по умершим, рыдать также не рекомендовано. Не допускаются уныние, сквернословие, конфликты.

Молитвы и траурные открытки по случаю Родительской субботы

Рекомендовано на напряжении дня прочитать молитву:

Молитва об усопших - за упокой души

Также публикуем ниже траурные открытки, которые можно отправить своим близким: напомнить им о Дмитриевский родительской субботе и помянуть родственников вместе - пусть и удаленно.

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