Сегодня, 8 ноября, отмечается день память великомученика Дмитрия Солунского.

День ангела празднуют и все Димы.

"Страна" кратко пересказывает житие христианского святого, рассказывает о значении имени, народных поверьях даты.

Специально для наших читателей, которые носят это замечательное имя, публикуем красивые открытки, картинки и поздравления.

Дмитрий Солунский: что известно о святом

Димитрий Солунский - один из самых известных святых Дмитриев - жил в IV веке на территории современного греческого города Салоники.

Родители мальчика исповедовали православную веру. Своего долгожданного и любимого сына они тихо крестили и воспитали на основании христианства.

Во взрослом возрасте он получил высокий пост во власти, проводил открытые проповеди. Многие жители приняли православие благодаря ему.

Деятельность правителя дошла до императора, который распорядился казнить мужчину. Димитрий узнал об этой накануне. Он поручил раздать свои богатства бедным, начал молиться и поститься.

В итоге Дмитрий был казнен. Его тело бросили животным, но те не тронули останки. Их погребили солунские христиане.

Иконы с изображением великомученика есть во многих храмах по всему миру. Мозаика с его ликом представлена в Михайловском монастыре Киева, она была завершена в начале XIII века.

Рака с мощами Дмитрия Солунского находится в Салониках. К ней ежегодно приходят поклониться тысячи воцерковленных людей.

К святому обращаются с просьбами об исцелении, даровании мужества и душевных сил, которые нужны человеку перед тяжелыми испытаниями.

Самое интересное об имени Дмитрий

Имя Дмитрий - греческое. Оно переводится как земледелец. В том числе поэтому к Димитрию обращаются и за хорошим урожаем.

Димы, как правило, растут спокойными мальчиками. К учебе тянутся не всегда, зато очень любят спорт. Не конфликтуют.

Дмитрии - очень добрые. Они любят природу - и любоваться, и заботиться о ней. Обожают путешествовать.

Мужчины, которые носят имя Дмитрий, глубоко нравственные. Слово, которое они дали, имеет большой вес.

Среди отрицательных качеств: лень, наличие вредных привычек.

Диме лучше всего подарить деньги. Также они будут рады технике, спортивному инвентарю, книгам и любимому угощению.

Народные приметы Дмитриева дня, что нельзя делать

Дмитриев день для наших предков означал, что заканчивается сезон свадеб и сватовства. Подобные пышные гуляния прекращались так же, как и работы в поле.

Народные поверья гласят: день памяти Дмитрия Солунского - граница между теплом и холодом. После него населенные пункты начнет засыпать снегом.

На Дмитрия не приветствуется работа по дому: нельзя шить, делать ремонт. Категорически запрещаются ссоры.

Предки старались сегодня сократить взаимодействие с водой: влажную удочку, мытье посуды. Утверждается, что в этот день вся пролитая вода попадет на души умерших родных.

Считается, что если сегодня будет тепло, такой же ждать зиму. Если утро морозное - весна наступит поздно.

Открытки и поздравления с Днем ангела Дмитрия

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