В пятницу, 4 ноября, в западных и части северных областей Украины пройдут дожди. В Киеве тоже ожидаются осадки, при этом воздух прогреется до +17 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Тelegram-канале.

Согласно ее прогнозу, осадки ожидаются в западных и части северных регионах Украины. В других областях страны возможны туманы, а восточный регионах - сильный ветер, даже со штормовыми порывами.

При этом в пятницу в Украине будет тепло, столбики термометров днем поднимутся до отметок +12...+18 градусов. Немного прохладнее будет в западной части страны - днем ожидается +9...+14.

В Киеве будет теплая погода, днем ожидается +15...+17 градусов. Однако будет пасмурно и местами пройдет небольшой дождь.

"С субботы-воскресенья температура воздуха поползет вниз, постепенно прохладнее. Дольше всего теплая погода задержится в южной части и восточных областях (кроме Харьковской области). Поэтому завтра можно вытащить и еще хотя бы чуть-чуть насладиться легкими элегантными, и не очень, пальто, куртками, не одевать противные шапки на голову, подышать, погулять, поблагодарить осень, что она все же к нам мила", - написала Диденко.

Напомним, октябрь в Киеве оказался холоднее нормы.

Также сообщалось, что в октябре в Крыму гору Ай-Петри засыпало снегом.