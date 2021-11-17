17 ноября отмечают Международный День студента, когда поздравляют тех, кто получает высшее образование.
Собрали открытки, анимированные картинки и поздравления с Днем студента.
День студента в Украине
В Украине высшее образование получают почти полтора миллиона студентов. Из них около 300 тысяч - первокурсники.
День студента в нашей стране отмечают дважды. 17 ноября - международный праздник. Обычно в этот день проводят концерты и устраивают вечеринки. Но в этом году на проведении праздничных мероприятий отразится карантин.
25 января, по старой традиции, отмечают еще один День студента или Татьянин день. Он был больше распространен в советское время и сейчас носит статус скорее неофициального.
Картинки и поздравления
Желаю все на отлично сдавать,
Но из-за оценок не унывать.
Пусть жизнь студенческая кипит
И много радостей сулит.
Пусть студенчество запомнится интересными лекциями, настоящими друзьями и положительными эмоциями. С Днем студента!
Пусть жизнь представляет множество возможностей! Учеба дается легко, а экзамены сдаются быстро.
Студенчество - лучшее время,
Веселые, светлые дни.
Открытиями, счастьем и смехом
Пусть будут наполнены они.
Пусть сессия легко сделается
Ипра побыстрей идет.
Пускай везде удача ждет!
Конспекты писать, не спать до утра -
Студенчество не только веселья пора.
Желаю, чтоб все это был не зря.
Удачи, успеха, любви и добра!