17 ноября отмечают Международный День студента, когда поздравляют тех, кто получает высшее образование.

Собрали открытки, анимированные картинки и поздравления с Днем студента.

День студента в Украине

В Украине высшее образование получают почти полтора миллиона студентов. Из них около 300 тысяч - первокурсники.

День студента в нашей стране отмечают дважды. 17 ноября - международный праздник. Обычно в этот день проводят концерты и устраивают вечеринки. Но в этом году на проведении праздничных мероприятий отразится карантин.

25 января, по старой традиции, отмечают еще один День студента или Татьянин день. Он был больше распространен в советское время и сейчас носит статус скорее неофициального.

Картинки и поздравления

Желаю все на отлично сдавать,

Но из-за оценок не унывать.

Пусть жизнь студенческая кипит

И много радостей сулит.

Пусть студенчество запомнится интересными лекциями, настоящими друзьями и положительными эмоциями. С Днем студента!

Пусть жизнь представляет множество возможностей! Учеба дается легко, а экзамены сдаются быстро.

Студенчество - лучшее время,

Веселые, светлые дни.

Открытиями, счастьем и смехом

Пусть будут наполнены они.

Пусть сессия легко сделается

Ипра побыстрей идет.

Пускай везде удача ждет!

Конспекты писать, не спать до утра -

Студенчество не только веселья пора.

Желаю, чтоб все это был не зря.

Удачи, успеха, любви и добра!