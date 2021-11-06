В Виннице правоохранители задержали гражданина РФ, который снял со здания торгово-развлекательного центра на ул. 600-летия государственный украинский флаг.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области.

По данным правоохранителей, 35-летний мужчина, оказавшийся гражданином России, был пьян.

"Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников", - рассказали в полиции.

Вскоре полиция задержала нарушителя, его доставили в отделение. Как объяснил мужчина, в Винницкую область он приехал увидеться с родственниками, а флаг снял на спор со знакомым.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Нарушителю грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области 15-летняя школьница сожгла сувенирный флажок Украины, сняв об этом видео. За ролик с поджогом девочке грозит 3 года тюрьмы.

Кроме этого, в селе Петрушки Черкасской области злоумышленник сорвал и сжег флаг Украины. Правоохранители завели дело о надругательстве над государственным символом и поймали подозреваемого в правонарушении.