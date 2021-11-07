Группа туристов из Украины, которые в октябре прибыли в Турцию для совершения похода по Ликийской тропе, обратились за правовой помощью после того, как их товарищ покончил жизнь самоубийством. Об этом рассказала член группы Ирина Громыко.

"15.10 сборная группа украинских туристов (Ровно, Киев, Запорожье) совершила перелет в Турцию и отправилась в поход по Ликийке. 17.10 один из членов группы совершил суицид. Был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных", - рассказала она.

В то же время Громыко уточнила, что после самоубийства ее соотечественника, членов группы начали допрашивать. Позже суд запретил украинцам покидать страну до завершения судебно-медицинской экспертизы. При этом тело самого умершего было отправлено в Украину, где 22 октября его похоронили.

"Завтра будет 3 недели со дня трагедии. Мы не смогли улететь по своим билетам, потому что стоит id запрет. Когда будут результаты – неизвестно", - добавила она.

По словам женщины, в Украине всех их ждут семьи и работа. А финансовые средства у них на исходе.

"Украинское консульство на наши запросы и просьбы помочь отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством" и говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны", - уточнила она.

Напомним, 18-летний солдат-срочник из Харьковской области покончил с собой во Львове. Он провел на службе всего три дня. 30 октября парень выпрыгнул из окна на четвертом этаже воинской части Нацгвардии.

"Страна" также писала, что в Днепре рано утром 6 октября мужчина уведомил полицию по телефону о планируемом самоубийстве. После чего застрелился возле опоры высоковольтной линии.