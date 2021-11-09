9 ноября наступает 5-й лунный день в Козероге, который прекрасно подходит для того, чтобы привлечь внимание окружающих, прорекламировать свой бизнес или рассказать близким о своих переживаниях. В этот период также может обостриться конкуренция во всех сферах. Не спешите разрешать конфликты тут же, можно отложить их до лучших времен, на время "заморозить" проблемы. Это также касается отношений с противоположным полом, где может наблюдаться некоторый ступор. И если именно сегодня вам покажется, что вы с вашим партнером разные, вероятнее всего, так и есть. Но рубить сплеча все-таки не стоит.

Предлагаем читателям подробный гороскоп на сегодняшний день для всех знаков зодиака. Также вы можете ознакомиться с детальным прогнозом на неделю с 8 по 14 ноября, которая подарит Девам и Рыбам уверенность.

Овен (21.03 - 20.04)

Отбросьте в сторону свои стереотипы, попытайтесь расположить к себе любимого человека, проникнуться его интересами. В рабочих делах вас ждет успех, в карьере вы покажете себя решительным и фонтанирующим новые идеи, в коллективе - физически сильным и здоровым. Возьмите на себя роль лидера и тогда люди пойдут за вами.

Телец (21.04 - 21.05)

Профессиональные вопросы сегодня станут для Тельцов на первое место. И если вы решитесь обговорить все, что вас беспокоит, со своим непосредственным начальством, ваши ожидания будут оправданными. Вечером вы получите положительную энергию для укрепления своих жизненных сил. Не забывайте заботиться о своем здоровье, добавьте больше физических нагрузок.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня Близнецам не удастся избежать некоторых напряженных ситуаций. На работе может возникнуть временная неприятная атмосфера. Но позвольте всему происходящему идти своим чередом. Чтобы некоторые события не повлияли на ваше самочувствие, посвятите свободное время друзьям, проведите вечер в творческом коллективе, сходите в кино или театр.

Рак (22.06 - 22.07)

Надвигаются события, которые могут изменить вашу личность. Вначале может быть трудно принимать решения самостоятельно, однако со временем вы поймете, как поступить более обдуманно и рационально в той или иной ситуации. Период мотивирует вас сделать ответственные шаги в будущем и тем самым помочь своим родным.

Лев (23.07 - 23.08)

Вашим родным и семье сейчас нужна ваша поддержка и совет. Поговорите с близкими по душам, озвучьте некоторые возникшие вопросы, помогите запланировать и реализовать некоторые важные задачи. День удачный для разного рода мозговых штурмов. Держите все действия под своим контролем и сохраняйте спокойствие. В дальнейшем все наладится и станет легче.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня некоторые Девы могут проделать настоящий трудовой подвиг, который принесет вам финансовое вознаграждение. Такой порядок вещей поднимет вам настроение, вы почувствуете, что в жизни можете все вопросы решать самостоятельно, не зависеть от чужого мнения. А при возникновении трудностей, можете положиться на друзей, а не родных.

Весы (24.09 - 23.10)

День будет удачным для любовных дел. Доверьтесь своей интуиции, потому что ваше предчувствие в этой сфере может стать пророческим. Также звезды советуют вам заняться новым хобби, поскольку ваша душа будет открыта для всего нового. А если вас одолеет лень, концентрируйтесь на позитивных моментах!

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вы сможете повлиять на любое событие и изменить всё, что вам не понравится. Ваша энергия станет тем ключом, который открывает любые двери, касающиеся благотворительности, отдыха, праздника, чувственности, а также исполнения желаний других людей. Если вы возьметесь за какой-то проект сегодня - важно не бросать его на полпути. Запаситесь терпением, чтобы доделать все до конца.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Все важные вопросы, связанные с домом и семьей, постарайтесь решить в первой половине дня. Избегайте переутомления и всякий раз, выполнив ту или иную работу, позволяйте себе несколько минут отдыха. Посмотрите вдаль, сделайте несколько физических упражнений, потанцуйте, - это благотворно повлияет на ваш иммунитет.

Козерог (22.12 - 20.01)

День будет успешным для решения бытовых вопросов. Рабочие дела также будут решаться быстро и продуктивно. Обратите внимание на то, чтобы ваше общение с незнакомыми людьми проходило в доброжелательной манере. Постарайтесь быть активными и привлекать новых людей для решения некоторых своих вопросов. Не сомневайтесь - они помогут вам достичь запланированной цели.

Водолей (21.01 - 20.02)

Воздержитесь от любых экспериментов с имиджем, лучше уделите внимание посещению косметолога или массажиста. Вечером можете отправляться в спа или баню с друзьями. Сейчас самое лучшее время, чтобы привести мышцы в тонус, решить ряд финансовых вопросов и перейти к важным деловым начинаниям в сфере презентации своих идей руководству.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Удачный день для завершения всех ранее начатых дел и подведения итогов работы. Задумайтесь о перспективах в бизнесе и карьере, возможно пришло время что-то менять кардинально. Постарайтесь контролировать свои эмоции, чтобы конфликты обошли вас стороной. Особенно чреваты для вашего будущего могут оказаться ссоры с близкими.