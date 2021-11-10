Сегодня наступает 6-й лунный день - день прощения, стремления к любви и благодати, когда противопоказано жаловаться или поддаваться негативным эмоциям. Астрологи называют три знака зодиака, которых сегодня ждут небольшие испытания и перемены. Это Близнецы, Девы и Скорпионы.

Подготовили детальный гороскоп для этих знаков зодиака.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сегодня вы частично получите вознаграждения за свои труды. Принимайте все с благодарностью и наслаждайтесь промежуточными результатами. Как только вас будет осенять вдохновение или новые идеи, смело делитесь ими с товарищами. Ограненные и дооформленные с их помощью подходы, могут стать впоследствии прогрессивной новаторской технологией. А ее то можно будет в будущем внедрять в массы. В общем, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте активно действовать в выбранном вами направлении. С энтузиазмом подходите как к мелким задачам, так и более глобальным проектам - вам будет удаваться любое дело.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вас ждут интересные предложения, но не спешите делать эмоциональные выводы или принимать спонтанные решения. Тщательно все взвесьте и обдумайте перед тем, как дать свое согласие. Как вариант, можете сосредоточиться на будущем и представить, как предложенные вам проекты можно будет внедрить в бизнес или учебу. Постарайтесь взглянуть на жизнь более широко, четко придерживаясь при этом дневного распорядка и дисциплины.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сегодня ваши планы могут резко измениться. Принимайте все события, которые будут происходить, спокойно и взвешенно. Звезды советуют вам оставаться максимально сдержанными в любой ситуации, чтобы показать себя с профессиональной стороны на работе. Будьте также предельно внимательными к коллегам, можете раскрыться и довериться им. Справившись с сегодняшними вызовами, вы поймете, что пришло время воплощать свои планы в жизнь без оглядки на прошлое или людей вокруг.

Остальным знакам сегодня тоже предстоит нелегко. Как минимум, некоторые важные дела могут серьезно забуксовать. Поэтому представителям стихии воды (Ракам и Рыбам) звезды рекомендуют переключить внимание на текущие рабочие дела, помощь семье и общение с друзьями. Огненным знакам (Овнам, Львам и Стрельцам) важно прислушиваться к советам окружающих, которые принесут вам неожиданный успех. Знакам воздушной стихии (Весам и Водолеям) нужно быть готовым и открытым к любым изменениям. Вас ждут перспективы в профессиональной сфере. Представителям стихии земли (Телец, Дева, Козерог) пойдет на пользу конкуренция на работе. Не отказывайтесь от проектов, какими бы тяжелыми они вам не казались.

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