Сегодня начинается 7-й лунный день в созвездии Водолея. Период принесет удачу тем знакам зодиака, кто умеет добиваться результата не в одиночку, а заручившись поддержкой команды. День подходит для самообразования, творческой и умственной деятельности. Сегодня будет полезно направить коллективные силы на получение новых знаний, изучение прогрессивных технологий, разрешение споров с недвижимостью, а также общественную и политическую деятельность.

Астрологи выделяют четыре знака зодиака, которым потребуется работа в команде, чтобы достичь успеха. Это Телец, Лев, Весы и Стрелец.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Наступило время воплощать в жизнь свои грандиозные планы. Но для этого потребуется запаситесь терпением и поддержкой друзей. Также звезды советуют вам быть сегодня крайне внимательными - вовремя исправляйте ошибки, держите свое слово и проверяйте документы. Если в голову будет закрадываться мысль о том, что у вас ничего не выйдет, гоните прочь дурные мысли, не поддавайтесь влиянию извне.

Лев (23 июля - 23 августа)

Сегодня вы будете полны сил и энергии, сможете произвести впечатления на коллег, не прикладывая к этому большие усилия. Только не тратьте свое время на пустые разговоры и обращения в госструктуры. Держите в руках свою эмоциональную натуру и прислушивайтесь к советам друзей. В течение дня вы сможете полностью раскрыть свой потенциал и всех вокруг удивить.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Обратите внимание на свою семью. Кто-то из близких давно нуждается в вашей помощи. Не отказывайтесь от того, чтобы объединить усилия и попытаться справиться с той или иной проблемой сообща. Вы давно и всерьез стремитесь к изменениям и сегодня сможете их начать, заручившись поддержкой родных. Звезды не советуют вам сегодня приступать к деловым проектам или заключать соглашения, также будьте особенно внимательными за рулем.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Для Стрельцов наступил прекрасный день, когда можно будет попробовать свои силы в новом для себя деле. Не упустите свою возможность добиться успехов на новом для себя поприще. Главное - не забывайте действовать вместе с другими людьми и быть внимательнее к своему здоровью. Вам может помочь даже легкая утренняя разминка - это лучшая возможность подзарядиться энергией.

Для остальных знаков зодиака день сложится более-менее удачно. Главное - навести порядок в мыслях. Так вы сможете мобилизовать ваши собственные силы и принести успех команде. Знаки водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы) могут подумать над сменой своего окружения. На огненных знаков (Овен) может свалиться слишком много задач. Попытайтесь решать проблемы по мере их поступления и не занимайтесь ничем самостоятельно из того, что вам не под силу. Знаки стихии земли (Дева, Козерог) должны быть внимательны при работе по дому, есть риск получить бытовую травму. Представителям воздушной стихии (Близнецы, Водолей) лучше взяться за дело, которое вам в приоритет поставило ваше начальство, а не то, которое вам ближе к сердцу.

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