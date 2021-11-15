Предстоящая неделя - с 15 по 21 ноября будет удачной для решения поставленных задач. Будьте готовы к любым поворотам судьбы и к тому, что помощь может прийти совершенно от незнакомых людей. Вселенная даст ответы на те вопросы, которые вас больше всего тревожат. Смело принимайте любой вызов и будьте благодарны за опыт. Впрочем, особое внимание помимо карьеры и бизнеса стоит уделить сфере финансов. Планируйте свой бюджет, чтобы часть средств вы могли сэкономить.

Приводим подробный гороскоп с рекомендациями для всех знаков зодиака на предстоящую неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе желаемого результата вы сможете достигать только будучи терпеливым и рассудительным человеком. Первую половину недели лучше направить на активную работу с проектами, борьбу с собственными страхами, комплексами и вредными зависимостями. В конце недели займитесь рутинной и монотонной деятельностью - возможно, у вас есть некоторые вопросы юридического характера или накопились незавершенные дела в саду. Также будет полезно освободить дом от старых ненужных вещей и разобрать гардероб.

Телец (21.04 - 21.05)

На этой неделе Тельцам будут удаваться как мелкие дела, так и большие проекты. Вы почувствуете огромное вдохновение к новой работе. Постарайтесь сохранить амбициозный запал подольше, ни о чем не переживайте, все произойдет так, как вам нужно. Выходные проведите с близкими или за чтением книги. Нет ничего плохого в том, чтобы досуг был спокойным. Сейчас это именно то, что вам необходимо для поддержания здорового психоэмоционального состояния.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Постарайтесь меньше времени тратить на размышления и обдумывания ситуации. Разрешите себе действовать решительно и напористо на том простом основании, что правда на вашей стороне. Вы удивитесь, насколько быстро можно получить необходимый для себя результат, если проявить оправданный риск. Все окупится сторицей, уж поверьте! В выходные замените обычную рутину новыми полезными инициативами, которые давно планировали, но не успевали реализовать.

Рак (22.06 - 22.07)

Если вы решите действовать, закройте двери для сомнений. В противном случае - подбросьте монетку. На этой неделе утвердите все свои инициативы с теми людьми, от которых вы зависите. Если давления извне нет, будьте максимально открыты с близкими, привлекайте единомышленников на свою сторону, действуйте и пытайтесь всеми силами сделать что-то приятное для себя и любимого человека.

Лев (23.07 - 23.08)

Не будьте равнодушными к своему здоровью. Постарайтесь в течение следующей недели завершить ряд профилактических осмотров и консультаций. Только решив все свои вопросы, можете интересоваться делами коллег и близких, и посильно содействовать в их проблемах. Сейчас они как никогда нуждаются в вашем внимании. Главное - выполнять дела по мере своих сил и приоритетности.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам необходимо быть предельно осторожными с финансами на этой неделе. Избегайте крупных покупок, потому что есть большой риск приобрести некачественный товар. В целом период предстоит активный, вам выпадет возможность общаться с разными людьми и решать много важных задач. Единственное, что при всем этом вам необходимо вести себя немного скромнее и постараться не задирать нос, пока победа не будет окончательно в ваших руках.

Весы (24.09 - 23.10)

Жизнь преподнесет вам важный урок на этой неделе, который будет иметь позитивный окрас. Ваши начинания увенчаются успехом, а результатом вы окажетесь удовлетворены на 100%. Главное - отгородитесь от надуманных проблем, которые долгое время вам досаждают. Многие страхи и опасения живут исключительно в вашей голове. Выделите время, чтобы переосмыслить все, что с вами происходит. Тогда вы поймете куда вам необходимо двигаться дальше.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе вам предстоит проявить инициативу. Много хороших идей придет к вам не из вашей привычной профессиональной сферы. Не беспокойтесь, вы легко можете достичь успеха в новом для себя деле, если сможете поверить в себя. Финансовую сторону вопроса лучше обсудить с компетентным человеком, которому доверяете.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Эта неделя прекрасно подходит для того, чтобы начать беспокоиться и заботиться о самом себе в первую очередь. Откажитесь от излишков того, в чем нуждаетесь. Это касается дополнительной работы, тревог, физических нагрузок или общения со знакомыми. Отбросьте на второй план все обязательства перед другими людьми и уделите больше свободного времени на устройство собственной жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)

Добавьте в жизнь немного больше ярких красок, устройте себе шопинг, проведите первые дни новой недели не только активно и насыщенно, но и с удовольствием. Тем более, что задорный темп вам очень сильно пригодиться для рабочих моментов. Конец недели некоторые представители знака захотят посвятить всецело карьере. Что же, имеете на это право. Тем более что последствия будут весьма благоприятными для вашего будущего.

Водолей (21.01 - 20.02)

Неделя предстоит напряженная в плане работы, зато вы сможете получить всю информацию, необходимую для развития бизнеса или продвижения своей карьеры. А восстановить равновесие сможете в семье и наедине с любимым человеком. Также период будет вполне удачным, чтобы уладить финансовые обязательства. Однако особое внимание обратите на авантюрные предложения - их лучше избегать.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Начало недели лучше посвятить планированию, а затем начинайте действовать решительно, чтобы снискать расположение фортуны. Направьте силы на решение профессиональных вопросов и укрепление отношений в коллективе. 17 и 18 ноября - удачные дни для вас, наполненные энергией. Выходные посвятите смене имиджа. Не бойтесь рисковать - впереди вас ждут кардинальные изменения.

Также "Страна" публиковала гороскоп на ноябрь-2021 и подробный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака.