14 ноября на небе будет растущая Луна в Рыбах. На протяжении дня появится настоящая полоса препятствий для ряда знаков Зодиака.

Девы встретят преграду в виде своих обид на близких и коллег. "Сжирать" их будет неразделенная любовь, которая, возможно, была очень давно. Исправить все это можно лишь всепрощением и взглядом вперед, а не назад.

Скорпионы окажутся перед сложным выбором. Он может касаться личной жизни, работы, досуга. Возможно, придется определяться с местом жительства и переездом. Звезды подсказывают: лучшее решение будет таким, которое примется не на эмоциях, а после многочасового раздумья.

Водолеи могут столкнуться с финансовыми проблемам. Решить их удастся путем переговоров, расчетов и корректировкой статей расходов. Ошибкой будет отказаться от новых предложений о сотрудничестве и предпринимательской деятельности.

Рыбам будет сложно найти себя. В голову будет лезть сложные мысли о смысле жизни, недостаточной самореализации. На выходе же окажется, что все совсем неплохо. Достаточно просто упорядочить поток сознания - изложить все на бумаге.

Раков ожидают хлопоты - домашние и по работе. Они займут слишком много времени, в результате чего к вечеру представители этого знака могут быть полностью выжаты. Прийти в чувства могут горячая ванна, вкусный ужин и хороший фильм.

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